Advocaat’tan nokta atışı
Dick Advocaat, Galatasaray karşısında ideal 11'ini sahaya sürdü.
Hollandalı çalıştırıcı, Akhisar Belediyespor karşısında 3-1 kazanan kadroda tek değişiklik yaptı. Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'i 18 kişilik kadroya almayan Advocaat, ilk 11'de bu oyuncunun yerine Şener'i sahaya sürdü. Josef'in golünün asistini yapan Şener hocasını pişman etmedi.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:58
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Advocaat’tan nokta atışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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