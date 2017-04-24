 Advocaat’tan nokta atışı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ’tan nokta atışı

    Advocaat’tan nokta atışı

    Dick , Galatasaray karşısında ideal 11'ini sahaya sürdü.

    Hollandalı çalıştırıcı, Akhisar Belediyespor karşısında 3-1 kazanan kadroda tek değişiklik yaptı. Hollandalı sağ bek Gregory van der Wiel'i 18 kişilik kadroya almayan , ilk 11'de bu oyuncunun yerine Şener'i sahaya sürdü. Josef'in golünün asistini yapan Şener hocasını pişman etmedi.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Advocaat’tan nokta atışı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.