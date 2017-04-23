Volkan Demirel'den flaş sözler

Derbideki kritik kurtarışlarıyla maçın yıldızları arasında olan Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, maçtan sonra yaptığı açıklamada "Önce çocuklarımızın bayramı, sonra Fenerbahçelilerin bayramı kutlu olsun. Bizim için bu maçlar bayram havasında. Kazanınca her şeyin unutulduğu bir maç. Galibiyeti bu sezon birçok kez üzdüğümüz taraftarımıza armağan ediyorum. Türkiye'nin en büyük derbisindeki bu galibiyet umarım onları biraz olsun mutlu etmiştir. " dedi.



Galatasaray karşısında galibiyetin şifresinin sabır olduğunu belirten Volkan Demirel, "G.Saray'da hocanın, yönetimin ve taraftarın durumunu biliyorduk. Bizim durumumuzun da iyi olduğu söylenemez ama kadro kalitesi ve ligdeki pozisyonumuza göre onların biraz daha önündeydik. Sakin kalarak maçı kazanacağımızı biliyorduk. Golün gelmesi biraz gecikti ama son dakikalarda olması galibiyetin önemini fazlalaştırdı" dedi.

Sarı-kırmızılı tribünlerden kendisine yönelik tepkileri yorumlayan tecrübeli kaleci, "Bu tarz tepkilere artık alıştım. Tabii fazla ileri gitmediği sürece. Galatasaray taraftarının tepkisi beni ateşler, beni düşürmez ama sakın bunu milli takımdaki olayla karşılaştırmasınlar. Orada milli takım formasıyla çıktığımda kendi ükemin insanının küfründe farklı düşünebilirm" diye konuştu.