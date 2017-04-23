Van Persie ile Volkan Demirel cezalı duruma düştü

Galatasaray karşısında sarı kart gören Van Persie cezalı duruma düştü.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Türk Telekom Arena'daki derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Fenerbahçe'nin önemli kozu Van Persie 60. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Hakem Fırat Aydınus, Hollandalı oyuncunun golkendisine gösterdiği tepki sonrası elini cebine attı ve sarı kartını gösterdi. Van Persie gelecek Süper Lig'İn 29. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.



VOLKAN DEMİREL DE CEZALI

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray maçının uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Volkan, Rizespor maçında forma giyemeyecek.



Galatasaray karşısında oynadığı futbolla galibiyette büyük pay sahibi olan Volkan Demirel, karşılaşmanın uzatma dakikalarında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Son dakikalarda oyunu ağırdan alan ve vakit geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gören Volkan Demirel, önümüzdeki hafta oynanacak olan Rizespor karşılaşmasında kaleyi Fabiano'ya teslim edecek.