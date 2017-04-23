Ünlü futbolcu hayatını kaybetti

Antep'te oturan Rajtoral,komşularının şüphelenmesi üzerine polis çağırması sonucu evine girildiğinde tavanda asılı vaziyette bulundu. Rajtoral'ın ailevi sebeplerden dolayı intihar ettiği öğrenildi. Şok intihar Gaziantepspor camiasını yasa boğdu.

Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl'ın açıklamaları;

"Valla ben de şimdi öğrendim. Malesef doğru bir haber. Savcı ve polisler kapıyı açıyorlar, hayatını kaybettiği doğru malesef. Bugünkü antrenmana da gelmemiş, evine gidip bakmışlar kapının arkadan kilitli olduğunu görmüşler. Ben de kulüp personelinden aldım bu bilgiyi. Çok şen, çok düzgün, süper bir çocuktu. Hiç problemi yoktu. Neden olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum çok üzüldüm."

31 yaşındaki Çek futbolcu sezon başında Gaziantepspor'a transfer olmuştu.



14 kez milli takım forması giyen Rajtoral, Viktoria Plzen, Hannover 96, Banik Ostrava ve Marila Pribram takımlarında oynadı.





Rajtoral, bu sezon 12'si Süper Lig 8'i kupa maçı olmak üzere 20 defa Gaziantepspor forması giymişti.





FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü, hayatını kaybeden Gaziantepspor Kulübü oyuncularından Çek Milli Takımı futbolcusu Frantisek Rajtoral için başsağlığı mesajı yayınladı.



Mesajda şu ifadeler yer aldı;



"Gaziantepspor Kulübü oyuncularından Çek Milli Takımı futbolcusu Frantisek Rajtoral'ın, evinde intihar ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Hayatını kaybeden Frantisek Rajtoral'ın ailesine ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, tüm Gaziantepspor Kulübü camiasına başsağlığı diliyoruz."