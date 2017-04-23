 Tolga Ciğerci'nin forması yırtıldı – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    'nin forması yırtıldı

    <a href="/index/tolga-cigerci?id=52e58a80-2825-4af6-9cdd-54b7c0f98206" class="" rel="tag">Tolga Ciğerci</a>'nin forması yırtıldı

    Galatasaray orta sahasının çalışkan isimlerinden olan 'nin ikinci yarıda forması yırtıldı. Hakem Fırat Aydınus, 75. dakikada Tolga'yı formasını değiştirmesi için kenara gönderdi.

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen derbide özellikle orta sahalar mücadeleleriyle dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin en çok koşan isimlerinden 'nin ikinci yarıda forması yırtıldı. Dakikalar 75'i gösterdiğinde formasının sol kolu yırtılan 'yi Hakem Fırat Aydınus uyardı ve formasını değiştirmesi için kenara gönderdi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:30
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