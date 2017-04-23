İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanancak Galatasaray-Fenerbahçe maçının başlamasına az bir zaman kaldı ve iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
TT Arena'da oynanacak maça iki takımın çıkaracağı 11'ler şöyle:
Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.
Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan, Josef, Mehmet, Alper, Aatif, Lens, Van Persie.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:22
- Derbi maçın kadrosuna alınmadılar!
Toplam 9
Yorum
GS adana macının başlangıcındaki 4lü sisteme değilde sacma sapan 3lü yle oynarsa başakşehirin bir benzerini gene yaşarız
- Bursaspor taraftarı tribünü terk etti
Toplam 2
Yorum
07 KOLPA TEKSAS :))
- Derbi maçın kadrosuna alınmadılar!
Toplam 9
Yorum
GSli1905 Kusura bakmayin ama Realist olmak gerek,bizdeki Kadro bir KeK olmaz....... Umarim yanilirim !
İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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