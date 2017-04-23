 İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i

    İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanancak Galatasaray-Fenerbahçe maçının başlamasına az bir zaman kaldı ve iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

    TT Arena'da oynanacak maça iki takımın çıkaracağı 11'ler şöyle:

    Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski.

    Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan, Josef, Mehmet, Alper, Aatif, Lens, Van Persie.

    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:22
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