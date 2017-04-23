İkinci şutta gol oldu!

Sezonun ilk yarısında sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, rövanş için TT Arena'da ezeli rakibiyle karşılaştı. Maça savunma ağırlıklı bir oyun sistemiyle başlayan sarı-lacivertliler topla oynama yüzdesinde de oldukça düşük bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin karşılaşmada kaleye bulan ilk şutu ise 86. dakikada Alper'den geldi ve topu kaleci Muslera'nın kucağında kaldı. Bu şuttan yaklaşık 5 dakika sonra 90+1. dakikada Josef'in kafa vuruşu ise ağlarla buluştu ve Fenerbahçe kaleyi bulan ikinci şutunda golü atarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.