İkinci şutta gol oldu!
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanına giden Fenerbahçe, derbi maçtaki ilk isabetli şutunu maç biterken attı; Bu vuruştan sonra kaleyi bulan ilk şut ise ağlarla buluştu.
Sezonun ilk yarısında sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, rövanş için TT Arena'da ezeli rakibiyle karşılaştı. Maça savunma ağırlıklı bir oyun sistemiyle başlayan sarı-lacivertliler topla oynama yüzdesinde de oldukça düşük bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin karşılaşmada kaleye bulan ilk şutu ise 86. dakikada Alper'den geldi ve topu kaleci Muslera'nın kucağında kaldı. Bu şuttan yaklaşık 5 dakika sonra 90+1. dakikada Josef'in kafa vuruşu ise ağlarla buluştu ve Fenerbahçe kaleyi bulan ikinci şutunda golü atarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:15
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