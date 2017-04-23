 İkinci şutta gol oldu! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    İkinci şutta gol oldu!

    İkinci şutta gol oldu!

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanına giden Fenerbahçe, derbi maçtaki ilk isabetli şutunu maç biterken attı; Bu vuruştan sonra kaleyi bulan ilk şut ise ağlarla buluştu.

    Sezonun ilk yarısında sahasında Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe, rövanş için TT Arena'da ezeli rakibiyle karşılaştı. Maça savunma ağırlıklı bir oyun sistemiyle başlayan sarı-lacivertliler topla oynama yüzdesinde de oldukça düşük bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin karşılaşmada kaleye bulan ilk şutu ise 86. dakikada Alper'den geldi ve topu kaleci Muslera'nın kucağında kaldı. Bu şuttan yaklaşık 5 dakika sonra 90+1. dakikada Josef'in kafa vuruşu ise ağlarla buluştu ve Fenerbahçe kaleyi bulan ikinci şutunda golü atarak sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İkinci şutta gol oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.