 Gaziantepspor'un Çek futbolcusu evinde ölü bulundu – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Gaziantepspor'un Çek futbolcusu evinde ölü bulundu

    Gaziantepspor'un Çek futbolcusu evinde ölü bulundu

    Gaziantepspor'LU evinde ölü bulundu.

    Gaziantespor'un Çek futbolcusu, evinde tavana asılı halde ölü bulundu. Ünlü futbolcunun ölümünde intihar şüphesi bulunuyor.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:47
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