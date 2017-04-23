Gaziantepspor'un Çek futbolcusu evinde ölü bulundu
Gaziantepspor'LU Frantisek Rajtoral evinde ölü bulundu.
Gaziantespor'un Çek futbolcusu, evinde tavana asılı halde ölü bulundu. Ünlü futbolcunun ölümünde intihar şüphesi bulunuyor.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:47
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Gaziantepspor'un Çek futbolcusu evinde ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.