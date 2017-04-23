Galatasaray - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam derbi maçta karşı karşıya geliyor.
Galatasaray'la Fenerbahçe dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen dev karşılaşmada nefesleri kesen bir "üstünlük" mücadelesi veriyor.
TT Arena'da saat 19.00'da başlayan maç, zirvenin uzağında olan iki takım için de Şampiyonlar Ligi bileti alabilme adına büyük önem taşıyor.
236 MİLYON EURO'LUK DERBİ
Transfermarkt verilerine göre ev sahibi Galatasaray'ın kadro değeri 100 milyon euro. Konuk Fenerbahçe ise 136 milyon euro'luk değere sahip. Muslera 14 milyon euro'luk değeriyle derbinin en pahalı ismi.
AYNI DAKİKALARDA BİRİ YİYOR, DİĞERİ ATIYOR
G.Saray, en fazla golü (14) son 15 dakikalarda bulurken, kalesinde en çok golü (8) 31-45 dakika aralığında gördü. En çok golü (14) 31-45 dakika aralığında atan F.Bahçe, en fazla golü (6) son 15 dakikalarda yedi.
GALATASARAY ZAFERE HASRET
Ligde son 7 derbide kazanamayan (4 yenilgi, 3 beraberlik) Aslan, Özbek döneminde 10 derbide 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kanarya ise bu sezon oynadığı 3 derbinin 2'sini kazanıp 1'inde berabere kaldı.
GALATASARAY - FENERBAHÇE
STAT: Türk Telekom Arena
HAKEM: Fırat Aydınus
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN SPORTS
İLK 11'LER;
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Aatif, Van Persie
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 19:00
- Başakşehirli futbolculara soruşturma!
Toplam 3
Yorum
KraLTR Futbolcuysa futbolculugunu bilecek ne bu sokak eskiyalari gibi saldirmak kavga cikarmak hesap verecekler.
- Başakşehirli futbolculara soruşturma!
Toplam 3
Yorum
KraLTR Yok öyle hesap sorulacak özür dileyip gecistirmekle olmaz ne saniyor bunlar kendilerini.
- İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilk 11'i
Toplam 2
Yorum
en iyi sonuç tudor ilk maçı seyretmedi herhalde.lens carole nin hatalarından golü attırdı ve orayı koridor haline getirdi.beraberlik iyidir galibiyet zor
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