Galatasaray - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

Galatasaray'la Fenerbahçe dünyanın sayılı derbileri arasında gösterilen dev karşılaşmada nefesleri kesen bir "üstünlük" mücadelesi veriyor.

TT Arena'da saat 19.00'da başlayan maç, zirvenin uzağında olan iki takım için de Şampiyonlar Ligi bileti alabilme adına büyük önem taşıyor.



236 MİLYON EURO'LUK DERBİ

Transfermarkt verilerine göre ev sahibi Galatasaray'ın kadro değeri 100 milyon euro. Konuk Fenerbahçe ise 136 milyon euro'luk değere sahip. Muslera 14 milyon euro'luk değeriyle derbinin en pahalı ismi.



AYNI DAKİKALARDA BİRİ YİYOR, DİĞERİ ATIYOR

G.Saray, en fazla golü (14) son 15 dakikalarda bulurken, kalesinde en çok golü (8) 31-45 dakika aralığında gördü. En çok golü (14) 31-45 dakika aralığında atan F.Bahçe, en fazla golü (6) son 15 dakikalarda yedi.



GALATASARAY ZAFERE HASRET

Ligde son 7 derbide kazanamayan (4 yenilgi, 3 beraberlik) Aslan, Özbek döneminde 10 derbide 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Kanarya ise bu sezon oynadığı 3 derbinin 2'sini kazanıp 1'inde berabere kaldı.



GALATASARAY - FENERBAHÇE

STAT: Türk Telekom Arena

HAKEM: Fırat Aydınus



SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS



İLK 11'LER;



GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih Kaya, Ahmet Çalık, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Mehmet Topal, Lens, Alper, Aatif, Van Persie

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat



