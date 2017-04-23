Çifte bayram oldu
Fenerbahçeli Alper Potuk, 1-0 kazandıkları Galatasaray maçının ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Sarı lacivertli takımın yıldız isminin öne çıkan değerlendirmeleri şu şekilde:
"Fenerbahçe-Galatasaray derbileri her zaman bayram havasında olur. İkinci bayram gibi oldu. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyorum. Bugün sahaya çıktığımızda herkesin aklında skor almak vardı. Çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki haftalar bunun moraliyle kazanarak devam etmek istiyoruz."
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:35
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