Beşiktaş ile Adanaspor 44. randevuda
Beşiktaş ile Adanaspor, Süper Lig'de yarın 44. kez karşılaşacak.
Siyah-beyazlıların 51 golüne, turuncu-beyazlılar 29 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında Adana'da yapılan maçta Beşiktaş 2-1 galip geldi.
- İstanbul'daki maçlar
Beşiktaş ile Adanaspor, İstanbul'da 22. kez karşılaşacak.
Taraflar arasında İstanbul'da geride kalan 21 maçta siyah-beyazlılar 13, turuncu-beyazlılar 2 galibiyet aldı, 6 müsabaka da berabere sonuçlandı.
İstanbul'da ev sahibi ekip 32, konuk takım ise 11 gol kaydetti.
İki takım İstanbul'da son lig maçlarını 2003-2004 sezonunda yaptı ve Beşiktaş 2-1 galip geldi.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:22
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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