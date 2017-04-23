Akhisar 1'e 5 verdi

Manisa 19 Mayıs Stadı'da oynann ve Serkan Çınar'ın yönettiği mücadelede ev sahibi Akhisar'ın gollerini 14. ve 77. dakikalarda Olcay Adın, 21. dakikada Mustafa Yumlu, 24. dakikada Sokol Cikalleshi ve 28. dakikada Ricardo Vaz Te kaydedetti.

Konuk ekip Bursaspor'un tek golü ise 13. dakikada Pablo Batalla'dan geldi.

Bu sonucun ardından ligin 14. sırasındaki Akhisar Belediyespor 33 puana yükselirken 12. sıradaki Bursaspor 35 puanda kaldı.