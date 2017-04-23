Akhisar 1'e 5 verdi
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Akhisar Belediyespor sahasında ağırladığı Bursaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 5-1 mağlup etti.
Manisa 19 Mayıs Stadı'da oynann ve Serkan Çınar'ın yönettiği mücadelede ev sahibi Akhisar'ın gollerini 14. ve 77. dakikalarda Olcay Adın, 21. dakikada Mustafa Yumlu, 24. dakikada Sokol Cikalleshi ve 28. dakikada Ricardo Vaz Te kaydedetti.
Konuk ekip Bursaspor'un tek golü ise 13. dakikada Pablo Batalla'dan geldi.
Bu sonucun ardından ligin 14. sırasındaki Akhisar Belediyespor 33 puana yükselirken 12. sıradaki Bursaspor 35 puanda kaldı.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:19
- Deplasmanda 2'nci yarının en iyisi
Toplam 1
Yorum
ersunhocammm arkadaşlar lütfen bi MAŞALLAH diyelim
- Sergen Yalçın istifa etti!
Toplam 12
Yorum
woltra Böyle iyi hoca şöyle iyi hoca göklere çıkardınız fenerbahçeyi yendiği maçtan sonra yere sert çakıldı değilmi efsaneniz
- Sergen Yalçın'ın Kayserispor karnesi
Toplam 1
Yorum
w1ncenzı Noldu feneri yendi diye efsane hocaydı balonu çabuk söndü efsanenin
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