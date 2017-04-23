Advocaat'tan 'Galatasaray' itirafı

"Selçuk ve Sneijder gibi oyunculara erken baskı yapmalıydık ve bu oyunculara bugün erken baskı yaptık. Şunu da söylemeliyim maçın büyük bir bölümünde Galatasaray üstün olan taraftı. Burada iç saha avantajının da etkisi olduğunu söylemeliyim"