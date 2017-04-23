Advocaat'tan 'Galatasaray' itirafı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, derbinin ardından yaptığı açıklamada, "Galatasaray üstün olan taraftı" dedi ve şöyle konuştu:
"Selçuk ve Sneijder gibi oyunculara erken baskı yapmalıydık ve bu oyunculara bugün erken baskı yaptık. Şunu da söylemeliyim maçın büyük bir bölümünde Galatasaray üstün olan taraftı. Burada iç saha avantajının da etkisi olduğunu söylemeliyim"
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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