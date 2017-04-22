 Serdar Gürledi, Gençler kazandı! – Fotomaç – 22 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Serdar Gürledi, Gençler kazandı!

    Serdar Gürledi, Gençler kazandı!

    Spor Toto Süper Lig'de , 'u Serdar Gürler'in golleriyle 2-1 mağlup etti.

    Serdar Gürler'in 23. ile 33. dakikalarda attığı gollerle iki farkı üstünlüğü yakalayan başkent ekibi, 37. dakikada Deniz Türüç'ün penaltı golüne engel olamadı.

    İkinci yarıda skoru koruyan karşılaşmayı 2-1 kazandı.

    Son 3 maçta 7 puana çıkartan Gençlerbirliği 39 puanla haftayı tamamlayıp alt tarafta olan bağlantısını kopardı. Peşpeşe 4. yenilgisini alan ise 27 puanda kaldı ve yeniden ateş hattına girdi.

    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar Gürledi, Gençler kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.