Serdar Gürledi, Gençler kazandı!
Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği, Kayserispor'u Serdar Gürler'in golleriyle 2-1 mağlup etti.
Serdar Gürler'in 23. ile 33. dakikalarda attığı gollerle iki farkı üstünlüğü yakalayan başkent ekibi, 37. dakikada Deniz Türüç'ün penaltı golüne engel olamadı.
İkinci yarıda skoru koruyan Gençlerbirliği karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Son 3 maçta 7 puana çıkartan Gençlerbirliği 39 puanla haftayı tamamlayıp alt tarafta olan bağlantısını kopardı. Peşpeşe 4. yenilgisini alan Kayserispor ise 27 puanda kaldı ve yeniden ateş hattına girdi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:02
- Martinez atağı
Toplam 13
Yorum
efe Güney amerika pazarında bişiy yok.Afrika pazarına girin siz.Güney amerika pazarıyla Beşiktaş ilgilenir.: ))TALİSCA gibi 2 oyuncu daha buluca
- Ghezzal için pazarlık
Toplam 4
Yorum
veysel LYON dan DİAKHABY yı alsınla stoper BJK macında kaleye attıgı 8 isabetli sut var hava toplarında etkili 20 yasnda 250bın euro malıyeti
- Hedef kupa
Toplam 1
Yorum
XBey Sezonu altıncı bitir sonra şamp.lik iste. Hepmi beleşçisiniz be. Ter akıtın biraz ter
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