Rodallega rotayı Avrupa'ya kırdı

Antalya Arena'da oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan bordo-mavililer 45 ile 55 arasında attığı 2 golle rakibinin gardını düşürdü. 51'de Yusuf Yazıcı'nın ara pasında sağ çaprazdan muhteşem bir vuruş yapan Hugo Rodallega takımını öne geçiren golü attı. 55'te kornerden gelen ortayı gole çeviren Uğur Demirok farkı 2'ye çıkardı. 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hugo Rodallega, Olcay Şahan'ın ortasını harika bitirdi ve skoru 3-0'a getirdi.



Antalyaspor karşısında 3 puanı 3 golle alan Trabzonspor Süper Lig'in 2. yarısında çıktığı 11. maçında 9. galibiyetini aldı ve puanını 47'ye çıkardı. Yarın oynanacak derbi öncesi bordo-mavililer F.Bahçe'yle arasındaki puan farkını 3'e, G.Saray'la arasındaki farkı ise 2'ye indirmeyi başardı. Antalyaspor ise 43 puanla 5. sırada yer aldı.



Spor Toto Süper Lig puan durumu:







MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, Beşiktaş maçına göre kadrosunda iki değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili ekibin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği 27. hafta mücadelesinde ilk 11'de yer alan kaleci Onur Recep Kıvrak sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında yerini Esteban'a bıraktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Castillo'nun yerine ise kadroya N'Doye'u dahil etti.

Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Çalımbay, orta sahada Zeki Yıldırım'ın yerine Charles'a, ileri uçta ise Deniz Kadah'ın yerine Danilo'yu görevlendirdi.

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Chico, Horic, Emre Güral ve sarı kart cezalısı Deniz Kadah kadroda yer almıyor.