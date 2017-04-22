Rodallega rotayı Avrupa'ya kırdı
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Rodallega'nın muhteşem 2 golle yıldızlaştığı maçta Avrupa Kupalarına katılma yolunda önemli bir virajı daha kazasız atlatan Trabzonspor, en yakın takipçisi olan Antalyaspor ile arasındaki puan farkını ise 4'e çıkardı.
Antalya Arena'da oynanan ve hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan bordo-mavililer 45 ile 55 arasında attığı 2 golle rakibinin gardını düşürdü. 51'de Yusuf Yazıcı'nın ara pasında sağ çaprazdan muhteşem bir vuruş yapan Hugo Rodallega takımını öne geçiren golü attı. 55'te kornerden gelen ortayı gole çeviren Uğur Demirok farkı 2'ye çıkardı. 65. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Hugo Rodallega, Olcay Şahan'ın ortasını harika bitirdi ve skoru 3-0'a getirdi.
Antalyaspor karşısında 3 puanı 3 golle alan Trabzonspor Süper Lig'in 2. yarısında çıktığı 11. maçında 9. galibiyetini aldı ve puanını 47'ye çıkardı. Yarın oynanacak derbi öncesi bordo-mavililer F.Bahçe'yle arasındaki puan farkını 3'e, G.Saray'la arasındaki farkı ise 2'ye indirmeyi başardı. Antalyaspor ise 43 puanla 5. sırada yer aldı.
Spor Toto Süper Lig puan durumu:
MAÇTAN NOTLAR
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, Beşiktaş maçına göre kadrosunda iki değişiklikle sahaya çıktı.
Bordo-mavili ekibin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği 27. hafta mücadelesinde ilk 11'de yer alan kaleci Onur Recep Kıvrak sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında yerini Esteban'a bıraktı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Castillo'nun yerine ise kadroya N'Doye'u dahil etti.
Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Çalımbay, orta sahada Zeki Yıldırım'ın yerine Charles'a, ileri uçta ise Deniz Kadah'ın yerine Danilo'yu görevlendirdi.
Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Chico, Horic, Emre Güral ve sarı kart cezalısı Deniz Kadah kadroda yer almıyor.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:48
- Martinez atağı
Toplam 13
Yorum
efe Güney amerika pazarında bişiy yok.Afrika pazarına girin siz.Güney amerika pazarıyla Beşiktaş ilgilenir.: ))TALİSCA gibi 2 oyuncu daha buluca
- Ghezzal için pazarlık
Toplam 4
Yorum
veysel LYON dan DİAKHABY yı alsınla stoper BJK macında kaleye attıgı 8 isabetli sut var hava toplarında etkili 20 yasnda 250bın euro malıyeti
- Hedef kupa
Toplam 1
Yorum
XBey Sezonu altıncı bitir sonra şamp.lik iste. Hepmi beleşçisiniz be. Ter akıtın biraz ter
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