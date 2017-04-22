Rakamlarla derbi

Rekabette 23 yılı kapsayan son 47 lig maçında ilk golü atan takım, karşılaşmadan en kötü ihtimalle beraberlikle ayrılırken, bu süre içinde sadece 3 kez mağlup oldu.

Söz konusu dönemde Fenerbahçe öne geçtiği 22 maçtan, Galatasaray ise 11 karşılaşmadan galip ayrıldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.

- Kartlar havada uçuşuyor

İki takım arasındaki son karşılaşmalarda gösterilen sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

İki takımın 35'i lig, 7'si Türkiye Kupası, 3'ü TFF Süper Kupa, biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 46 randevusunda hakemler toplam 35 kırmızı, 267 de sarı kart kullandı.

Rekabetteki son 46 maçta Galatasaraylı futbolcular 18, Fenerbahçeli futbolcular ise 17 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Söz konusu dönemde Galatasaray'dan Emre Aşık (3), Hasan Şaş (2), Melo, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Ujfalusi, Baros, Keita, Arda Turan, Lincoln, Saidou, Orhan Ak, Volkan Arslan, Batista ve Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'den ise Lugano (3), Volkan Demirel (2), Alves (2), Nani, Emre Belözoğlu, Meireles, Dia, Selçuk Şahin, Semih Şentürk, Gökhan Gönül, Deivid, Ortega ve Luciano kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı.

- Nisanda 41. derbi

İki takım yarın yapacakları maçla nisan ayında 41. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar, 108 yıllık rekabette nisanda 40 kez karşılaşırken, Fenerbahçe 15, Galatasaray 13 kez galip geldi, 12 maç da berabere sonuçlandı. Nisandaki maçlarda sarı-lacivertlilerin toplam 53 golüne, sarı-kırmızılılar 40 golle yanıt verdi.

İki takım arasında nisan ayında yapılan son maç, geçen sezon Türk Telekom Arena'daki lig randevusu oldu. 13 Nisan 2016 tarihindeki derbi golsüz bitti.

- Rekabette gol atanlar

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde, iki takımın bu sezon kadrolarda bulunan futbolcular içinde 7'si rekabette gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'da Selçuk İnan (3), Wesley Sneijder (3), Hakan Kadir Balta (2) ve Lukas Podolski, Fenerbahçe'de ise Robin van Persie (2), Hasan Ali Kaldırım ve Alper Potuk derbide gol attı.

- Aziz Yıldırım'ın 54. derbisi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın yapılacak derbi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 54. Galatasaray maçı olacak.

Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez 15 Şubat 1998 tarihinde seçilen Yıldırım döneminde sarı-lacivertli takım, Galatasaray ile 53 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 22'sini Fenerbahçe, 17'sini Galatasaray kazandı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin söz konusu dönemde 70 golüne, Galatasaray 61 golle yanıt verdi.