 Karabük'te gol sesi çıkmadı – Fotomaç – 22 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Karabük'te gol sesi çıkmadı

    Karabük'te gol sesi çıkmadı

    Kaleciler Ahmet ve Ramazan’ın ön plana çıktığı maçta gol olmadı. Ligde rahat durumdaki Karabük ve Kasımpaşa puanları paylaştı

    Süper Lig'de 28. haftanın açılış gününde oynanan diğer maçta Kardemir Karabük ile Kasımpaşa golsüz berabere kaldı. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maça kaleciler Ahmet Şahin ve Ramazan Köse kurtarışlarıyla damga vurdu. İlk yarıda Sadiku ve Tanase ile gelen Karabük'e Ahmet Şahin geçit vermedi.

    ÇOK KRİTİK KURTARIŞLAR
    Maçın 55. dakikasında Ahmet bu kez Castro'ya geçit vermedi. 75'te Seleznov'un vuruşunda Ramazan topu kornere çeldi. 78'de Adem'in pasında Popov kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ahmet iyi kapattı aşırtma vuruş auta gitti. 79'da Ramazan, Seleznov'a yine gol izni vermedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 berabere bitti.

    KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - KASIMPAŞA: 0

    STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

    HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

    KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Bliznichenko (Dk. 64 Zec), Ceyhun Gülselam, Skulason, Poko (Dk. 70 İlhan Depe), Tanase, Seleznov (Dk. 88 Yatabare)

    KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau (Dk. 38 Bozhikov), Sadiku, Pavelka, Castro, Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Abdullah Durak), Adem Büyük, Koita (Dk. 46 Eduok)

    SARI KARTLAR: Dk. 2 Barış Başdaş, Dk. 34 Papp, Dk. 90 Tanase (Kardemir Karabükspor), Dk. 40 Pavelka (Kasımpaşa)

    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:06
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Karabük'te gol sesi çıkmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.