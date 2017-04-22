Karabük'te gol sesi çıkmadı
Kaleciler Ahmet ve Ramazan’ın ön plana çıktığı maçta gol olmadı. Ligde rahat durumdaki Karabük ve Kasımpaşa puanları paylaştı
Süper Lig'de 28. haftanın açılış gününde oynanan diğer maçta Kardemir Karabük ile Kasımpaşa golsüz berabere kaldı. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maça kaleciler Ahmet Şahin ve Ramazan Köse kurtarışlarıyla damga vurdu. İlk yarıda Sadiku ve Tanase ile gelen Karabük'e Ahmet Şahin geçit vermedi.
ÇOK KRİTİK KURTARIŞLAR
Maçın 55. dakikasında Ahmet bu kez Castro'ya geçit vermedi. 75'te Seleznov'un vuruşunda Ramazan topu kornere çeldi. 78'de Adem'in pasında Popov kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ahmet iyi kapattı aşırtma vuruş auta gitti. 79'da Ramazan, Seleznov'a yine gol izni vermedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 berabere bitti.
KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - KASIMPAŞA: 0
STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Bliznichenko (Dk. 64 Zec), Ceyhun Gülselam, Skulason, Poko (Dk. 70 İlhan Depe), Tanase, Seleznov (Dk. 88 Yatabare)
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau (Dk. 38 Bozhikov), Sadiku, Pavelka, Castro, Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Abdullah Durak), Adem Büyük, Koita (Dk. 46 Eduok)
SARI KARTLAR: Dk. 2 Barış Başdaş, Dk. 34 Papp, Dk. 90 Tanase (Kardemir Karabükspor), Dk. 40 Pavelka (Kasımpaşa)
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:06
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
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Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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