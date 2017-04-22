Karabük'te gol sesi çıkmadı

Süper Lig'de 28. haftanın açılış gününde oynanan diğer maçta Kardemir Karabük ile Kasımpaşa golsüz berabere kaldı. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maça kaleciler Ahmet Şahin ve Ramazan Köse kurtarışlarıyla damga vurdu. İlk yarıda Sadiku ve Tanase ile gelen Karabük'e Ahmet Şahin geçit vermedi.



ÇOK KRİTİK KURTARIŞLAR

Maçın 55. dakikasında Ahmet bu kez Castro'ya geçit vermedi. 75'te Seleznov'un vuruşunda Ramazan topu kornere çeldi. 78'de Adem'in pasında Popov kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ahmet iyi kapattı aşırtma vuruş auta gitti. 79'da Ramazan, Seleznov'a yine gol izni vermedi ve mücadele başladığı gibi 0-0 berabere bitti.

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - KASIMPAŞA: 0

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Bliznichenko (Dk. 64 Zec), Ceyhun Gülselam, Skulason, Poko (Dk. 70 İlhan Depe), Tanase, Seleznov (Dk. 88 Yatabare)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau (Dk. 38 Bozhikov), Sadiku, Pavelka, Castro, Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Abdullah Durak), Adem Büyük, Koita (Dk. 46 Eduok)

SARI KARTLAR: Dk. 2 Barış Başdaş, Dk. 34 Papp, Dk. 90 Tanase (Kardemir Karabükspor), Dk. 40 Pavelka (Kasımpaşa)