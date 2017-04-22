FFP cezaları uzatıldı
UEFA, finansal fair play kriterleri soruşturması sonucunda, Beşiktaş ve Trabzonspor için gelecek sezon transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlamanın devam edeceğini açıkladı.
UEFA'dan yapılan açıklamada, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, Beşiktaş ve Trabzonspor'un 2016/2017 sezonu hedeflerini kısmen yerine getirdiği için, iki kulüp hakkında transfer ve futbolcu sayısındaki sınırlama uygulamasının süreceği bildirildi.
İtalyan ekibi Inter'e de iki Türk takımı ile aynı sınırlamaların uygulanacağı ifade edildi.
Açıklamada, Fenerbahçe'nin 2016-2017'de finansal hedeflerini tutturduğu ve anlaşma hükümleri gereğince sarı-lacivertli kulübün, 2019-2020 sezonu sonuna kadar izlenmeye devam edileceği belirtildi.
Fransa'nın Monaco ile İtalya'nın Roma takımlarının da 2016-2017'de finansal hedeflerine ulaştığı ve gelecek sezon da kontrol altında olacakları kaydedildi.
Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb, İngiltere'den Manchester City ve Fransa'dan Paris Saint-Germain takımlarının ise finansal kontrol süreciyle ödeme anlaşmasını başarıyla tamamladığı ve UEFA'nın finansal denetiminden çıktıkları aktarıldı.
UEFA, Trabzonspor ve Fenerbahçe kulüplerine geçen yıl, finansal fair play kriterlerine uymadıkları gerekçesiyle kadro kısıtlaması ve para cezası vermişti. Beşiktaş'a ise 2015'te aynı sebeplerle kısıtlama getirilmişti.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:52
- Martinez atağı
Toplam 13
Yorum
efe Güney amerika pazarında bişiy yok.Afrika pazarına girin siz.Güney amerika pazarıyla Beşiktaş ilgilenir.: ))TALİSCA gibi 2 oyuncu daha buluca
- Ghezzal için pazarlık
Toplam 4
Yorum
veysel LYON dan DİAKHABY yı alsınla stoper BJK macında kaleye attıgı 8 isabetli sut var hava toplarında etkili 20 yasnda 250bın euro malıyeti
- Hedef kupa
Toplam 1
Yorum
XBey Sezonu altıncı bitir sonra şamp.lik iste. Hepmi beleşçisiniz be. Ter akıtın biraz ter
FFP cezaları uzatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.