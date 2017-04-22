Arena'da 236 milyon avroluk derbi
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın karşı karşıya gelecek Galatasaray ile Fenerbahçe'nin toplam piyasa değeri 236 milyon avroyu geçiyor.
İki takım futbolcuları arasında piyasa değeri en yüksek futbolcu Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ön plana çıktı. Muslera, 14 milyon avroluk değeriyle iki takım oyuncuları arasındaki en pahalı oyuncu oldu.
Muslera'nın ardından, Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Sunderland takımından kiraladığı Hollandalı Jeremain Lens, 12 milyon avroluk değeriyle en pahalı ikinci futbolcu olurken, bu oyuncuları 11,5 milyon avro ile sarı-lacivertlilerin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer takip etti.
- En pahalı yerli Mehmet Topal
İki takım futbolcuları arasında en değerli Türk oyuncu, Fenerbahçe'nin milli orta sahası Mehmet Topal.
Mehmet, 8,5 milyon avroluk değeriyle yerli futbolcular arasında ilk sırada bulunurken, deneyimli oyuncuyu yedişer milyon avro değerleriyle sarı-lacivertli ekipten Ozan Tufan ve Alper Potuk izledi.
Galatasaray'daki en pahalı yerli futbolcu olarak da Gençlerbirliği'nden devre arasında kadroya katılan stoper Ahmet Çalık, 5 milyon avroluk değeriyle ön plana çıktı.
- Galatasaray'ın en değerlisi Muslera
Galatasaray'da en pahalı futbolcu, 14 milyon avroluk değeriyle Uruguaylı kaleci Fernando Muslera oldu.
Muslera'yı 9 milyon avroluk değeriyle Hollandalı yıldız Wesley Sneijder ile 8 milyon avroluk değeriyle Portekizli genç oyuncu Armindo Bruma takip etti.
Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular ve "Transfermarkt"a göre değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (Milyon avro)
|Muslera
|14
|Sneijder
|9
|Bruma
|8
|Podolski
|6
|Eren Derdiyok
|5,5
|Ahmet Çalık
|5
|Serdar Aziz
|4,5
|Semih Kaya
|4,5
|Josue
|4,5
|Yasin Öztekin
|4,5
|Selçuk İnan
|4
|Chedjou
|4
|Rodrigues
|3,5
|Carole
|3,5
|Tolga Ciğerci
|3,5
|Sinan Gümüş
|3,2
|De Jong
|3
|Cavanda
|2
|Koray Günter
|1,6
|Sabri Sarıoğlu
|1,5
|Linnes
|1,5
|Hakan Balta
|1
|Cenk Gönen
|1
|Eray İşcan
|0,5
|Berk Ünsal
|0,4
- Fenerbahçe'de en pahalı oyuncu Lens
Fenerbahçe'de piyasa değeri en yüksek oyuncu Hollandalı Lens gösterildi.
Lens'in 12 milyon değerle listenin en üstünde yer aldığı sarı-lacivertlilerde Kjaer 11,5 milyon avro ile ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ehli takımından kiralanan Moussa Sow 11 milyon avroluk değeriyle üçüncü sırada yer aldı.
Sarı-lacivertli ekipte futbolcular ve "Transfermarkt"a göre değerleri şöyle:
|Futbolcu
|Değeri (Milyon avro)
|Lens
|12
|Kjaer
|11,5
|Sow
|11
|De Souza
|9
|Mehmet Topal
|8,5
|Ozan Tufan
|7
|Alper Potuk
|7
|Volkan Şen
|6,5
|Fernandao
|6
|Hasan Ali Kaldırım
|6
|Skrtel
|5,5
|Neustaedter
|5
|Şener Özbayraklı
|5
|Van Persie
|5
|Emenike
|5
|Stoch
|4,5
|İsmail Köybaşı
|4,25
|Van der Wiel
|4
|Chahechouhe
|3
|Karavaiev
|2,5
|Salih Uçan
|2,5
|Fabiano
|2,25
|Volkan Demirel
|2,25
|Ertuğrul Taşkıran
|0,7
|Uygar Zeybek
|0,6
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:23
- Olcay boş geçmiyor
Toplam 1
Yorum
yorum uğur daha yeni ceza çekti
- Q7, 3 veya 7 hafta oynamayabilir
Toplam 3
Yorum
Eaglewatch81 Kerimi gönder olcayı gönder Arası hiç oynatma peki şimdi ne olacak ben sağ açık oynuyordum geleyim ben bari
- Elendiğimize inanamıyoruz
Toplam 1
Yorum
hattrick Adriano yoksa sol tarafta geride eğer Caner olmayacaksa Tosic değil kesinlikle A.Beck düşünülmelidir . Penaltıyı atamadı hiç üzülmedi bile !
Arena'da 236 milyon avroluk derbi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.