3 puan Pierre Webo'dan
Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'a 1-0 mağlup oldu.
Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan ve Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı karşılaşmanın tek golü 69. dakikada Vaclav Prochazka'nın asistiyle Pierre Webo'nun ayağından geldi.
Maçın geri kalan bölümlerinde iki ekip de buldukları pozisyonları gole çeviremeyince karşılaşma Osmanlıspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Bu sonucun ardından Osmanlıspor 37 puana ulaşarak 8. sıraya yükselirken ligin 13. sırasındaki Alanyaspor 34 puanda kaldı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:54
- Rize'de nefes kesen maç
Toplam 3
Yorum
taraftar Riza aleyhine verilen penaltı resmen uydurma. lehine nasıl penaltı verdi onu anlamadım. pozisyon net penaltı lakin bu hakem nasıl verdi :)
- Anadolu Efes, Olympiakos'u dize getirdi
Toplam 2
Yorum
FanatikEagle abartmasaniza yine. daha iki kez yenmeli. Turu gecse anladimda bir maca dize getirmek nasil oyuyor anlamadim!
- Q7, 3 veya 7 hafta oynamayabilir
Toplam 4
Yorum
FanatikEagle iyi oynamasin. Zerre kadar katkisi yok zaten. Cok egoist oynuyor. Gol atmayi unutmus resmen.
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