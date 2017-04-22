 3 puan Pierre Webo'dan – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    3 puan Pierre Webo'dan

    3 puan Pierre Webo'dan

    Spor Toto Süper Lig 28. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'a 1-0 mağlup oldu.

    Bahçeşehir Okulları Arena'da oynanan ve Özgür Yankaya'nın düdük çaldığı karşılaşmanın tek golü 69. dakikada Vaclav Prochazka'nın asistiyle Pierre Webo'nun ayağından geldi.

    Maçın geri kalan bölümlerinde iki ekip de buldukları pozisyonları gole çeviremeyince karşılaşma Osmanlıspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Bu sonucun ardından Osmanlıspor 37 puana ulaşarak 8. sıraya yükselirken ligin 13. sırasındaki Alanyaspor 34 puanda kaldı.

    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:54
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