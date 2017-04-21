Karabük'te gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın 5. dakikasında sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında topla ilerleyen Veigneau, rakibini geçerek arka direğe ortaladı. Koita meşin yuvarlağı kafayla Sadiku'ya indirdi ancak kaleci Ahmet Şahin, bu oyuncudan önce topu kontrol etti·.

19. dakikada rakip defans oyuncusundan topu kapan Seleznov, hızla ceza alanına girdi. Kaleci Ramazan Köse ile karşı karşıya kalan bu oyuncu, meşin yuvarlağı kötü bir vuruşla auta gönderdi.

32. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan ev sahibi takımda Latovlevici, topu Tanase ile buluşturdu. Tanase, ceza sahası çizgisi önünde sert vurdu ancak kaleye giden meşin yuvarlak savunmaya çarparak yeniden oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

55. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Pavelka'nın pasında ceza alanı önünde topla buluşan Castro, kaleci Ahmet Şahin'le karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda kaleci uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

75. dakikada Kardemir Karabükspor'un atağında sol çaprazda topla buluşan Seleznov, ceza alanına girer girmez vurdu. Kaleci Ramazan Köse, topu güçlükle kornere çeldi.

78. dakikada Kasımpaşa'da Adem Büyük, sağ kanatta boş olan Popov'a topu verdi. Bu oyuncu sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez kaleci Ahmet Şahin ile karşı karşıya kaldı. Popov'un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

79. dakikada Kardemir Karabükspor'da Seleznov sağ çaprazda topu önüne aldı. Bu oyuncunun sert şutunda kaleci Ramazan Köse, meşin yuvarlağı direk dibinde kontrol etti.

90. dakikada Kasımpaşa'nın atağında Eduok, sol kanattan topu ceza alanı içine ortaladı. Adem Büyük'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 37'ye, Kardemir Karabükspor'da 35'e yükseltti.

KARDEMİR KARABÜKSPOR: 0 - KASIMPAŞA: 0

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Volkan Narinç, İlker Takpak

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Ahmet Şahin, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Bliznichenko (Dk. 64 Zec), Ceyhun Gülselam, Skulason, Poko (Dk. 70 İlhan Depe), Tanase, Seleznov (Dk. 88 Yatabare)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau (Dk. 38 Bozhikov), Sadiku, Pavelka, Castro, Turgut Doğan Şahin (Dk. 72 Abdullah Durak), Adem Büyük, Koita (Dk. 46 Eduok)

SARI KARTLAR: Dk. 2 Barış Başdaş, Dk. 34 Papp, Dk. 90 Tanase (Kardemir Karabükspor), Dk. 40 Pavelka (Kasımpaşa)