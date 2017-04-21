Gaziantepspor'dan dev adım

Süper Lig'e tutunma mücadelesi veren Gaziantepspor, 28. hafta mücadelesinde Atiker Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek altın değerinde 3 puan aldı. Maça etkili başlayan kırmızı-siyahlılar, 28'de Kangwa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Konya 45'te penaltıdan Vukovic'le bu gole karşılık verdi ve devre 1-1 eşitlikle bitti.



ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Devre arasında Trabzon'dan eski takımı Gaziantep'e geri dönen ama performansı nedeniyle eleştirilen Muhammet Demir, 52'de attığı golle Gaziantep'i zafere taşıdı. Doğu ekibi bu galibiyetle puanını 25'e yükseltip ligde kalma yolunda ümitlerini artırdı. Üç hafta sonra kaybeden A.Konyaspor ise 39 puanda kaldı.



UYGUN'DAN ÖVGÜLER

Gaziantepspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 2-1 kazandıkları Konya maçının ardından futbolcularını kutlarken, rakip hoca Aykut Kocaman'a övgüler yağdırdı. Uygun, "Kazandığımız için mutluyuz. Ligde kalacağımızı yineliyorum" diyerek iddiasını ortaya koydu. Tecrübeli hoca ayrıca "Türkiye'de en değerli 3 teknik direktörü saymaya kalkarsanız, en başında Aykut Kocaman gelir" ifadelerini kullandı.

TAKIMI ISLIKLADILAR

Atiker Konyaspor taraftarı 2-1'lik yenilginin ardından önce ıslıkla ortaya konan futbolu protesto etti. Konyalı bazı oyuncular soyunma odasına giderken, sahada kalanlar kale arkasındaki tribüne gidip taraftarı selamladı. Takımı ıslıklayan taraftarlar maç içinde bir ara teknik direktör Aykut Kocaman'a hitaben, "Söylesene Aykut hoca, takım niye oynamıyor?" şeklinde de tezahüratta bulundular.



ATİKER KONYASPOR: 1 - GAZİANTESPOR: 2



STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 75 Meha), Fofana (Dk. 60 Rangelov), Milosevic (Dk. 61 Ömer Ali Şahiner), Hadziahmetovic, Bajic

GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış Yardımcı, Wallace Reis, Musa Nizam, Pedroso, Fatau, Thiam, Kangwa (Dk. 65 Ben-Hatira), Marcinho (Dk. 82 Elyasa), İlhan Parlak, Muhammed Demir (Dk. 87 Sefa Yılmaz)

GOLLER: Dk. 28 Kangwa, Dk. 53 Muhammed Demir (Gaziantepspor), Dk. 45 Vukovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

SARI KART: Dk. 72 Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor)