Gaziantepspor deplasmanda kazandı
Gaziantepspor, kümede kalma yolunda Atiker Konyaspor karşısında çok kritik bir galibiyet aldı.
Rakibini deplasmanda 2-1 yenen kırmızı siyahlılar, son 6 haftaya umutlu girdi. Zorlu Konya deplasmanında Kangwa'nın golüyle öne geçen kırmızı siyahlılar, Vukovic'in penaltısına engel olamadı. Ancak 2. yarıda Muhammet Demir, kırmızı siyahlı formayla 1.5 yıl sonra gol sevinci yaşayarak takımını bir kez daha öne geçirdi.
Mücadeleyi de bu golle 2-1 kazanan Gaziantepspor, puanını 25'e yükseltti ve ligde kalma umutlarını taze tuttu. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.
ATİKER KONYASPOR: 1 - GAZİANTESPOR: 2
STAT: Konya Büyükşehir Belediye
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş
ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 75 Meha), Fofana (Dk. 60 Rangelov), Milosevic (Dk. 61 Ömer Ali Şahiner), Hadziahmetovic, Bajic
GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış Yardımcı, Wallace Reis, Musa Nizam, Pedroso, Fatau, Thiam, Kangwa (Dk. 65 Ben-Hatira), Marcinho (Dk. 82 Elyasa), İlhan Parlak, Muhammed Demir (Dk. 87 Sefa Yılmaz)
GOLLER: Dk. 28 Kangwa, Dk. 53 Muhammed Demir (Gaziantepspor), Dk. 45 Vukovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
SARI KART: Dk. 72 Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor)
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:23
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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