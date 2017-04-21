 Gaziantepspor deplasmanda kazandı – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Gaziantepspor deplasmanda kazandı

    Gaziantepspor deplasmanda kazandı

    Gaziantepspor, kümede kalma yolunda karşısında çok kritik bir galibiyet aldı.

    Rakibini deplasmanda 2-1 yenen kırmızı siyahlılar, son 6 haftaya umutlu girdi. Zorlu Konya deplasmanında Kangwa'nın golüyle öne geçen kırmızı siyahlılar, Vukovic'in penaltısına engel olamadı. Ancak 2. yarıda Muhammet Demir, kırmızı siyahlı formayla 1.5 yıl sonra gol sevinci yaşayarak takımını bir kez daha öne geçirdi.
    Mücadeleyi de bu golle 2-1 kazanan Gaziantepspor, puanını 25'e yükseltti ve ligde kalma umutlarını taze tuttu. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.

    : 1 - GAZİANTESPOR: 2

    STAT:     Konya Büyükşehir Belediye

    HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

    ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 75 Meha), Fofana (Dk. 60 Rangelov), Milosevic (Dk. 61 Ömer Ali Şahiner), Hadziahmetovic, Bajic

    GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış Yardımcı, Wallace Reis, Musa Nizam, Pedroso, Fatau, Thiam, Kangwa (Dk. 65 Ben-Hatira), Marcinho (Dk. 82 Elyasa), İlhan Parlak, Muhammed Demir (Dk. 87 Sefa Yılmaz)

    GOLLER: Dk. 28 Kangwa, Dk. 53 Muhammed Demir (Gaziantepspor), Dk. 45 Vukovic (Penaltıdan) ()

    SARI KART: Dk. 72 Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor)

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:23
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