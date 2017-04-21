Gaziantepspor deplasmanda kazandı

Rakibini deplasmanda 2-1 yenen kırmızı siyahlılar, son 6 haftaya umutlu girdi. Zorlu Konya deplasmanında Kangwa'nın golüyle öne geçen kırmızı siyahlılar, Vukovic'in penaltısına engel olamadı. Ancak 2. yarıda Muhammet Demir, kırmızı siyahlı formayla 1.5 yıl sonra gol sevinci yaşayarak takımını bir kez daha öne geçirdi.

Mücadeleyi de bu golle 2-1 kazanan Gaziantepspor, puanını 25'e yükseltti ve ligde kalma umutlarını taze tuttu. Konyaspor ise 39 puanda kaldı.

ATİKER KONYASPOR: 1 - GAZİANTESPOR: 2



STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Alpaslan Dedeş

ATİKER KONYASPOR: Kaya Tarakçı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Jonsson (Dk. 75 Meha), Fofana (Dk. 60 Rangelov), Milosevic (Dk. 61 Ömer Ali Şahiner), Hadziahmetovic, Bajic

GAZİANTEPSPOR: Victor, Barış Yardımcı, Wallace Reis, Musa Nizam, Pedroso, Fatau, Thiam, Kangwa (Dk. 65 Ben-Hatira), Marcinho (Dk. 82 Elyasa), İlhan Parlak, Muhammed Demir (Dk. 87 Sefa Yılmaz)

GOLLER: Dk. 28 Kangwa, Dk. 53 Muhammed Demir (Gaziantepspor), Dk. 45 Vukovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

SARI KART: Dk. 72 Mehmet Uslu (Atiker Konyaspor)