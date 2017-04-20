Süper Lig'de 28. hafta heyecanı
Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak Süper Lig'de 28. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor (Konya Büyükşehir Belediye)
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
22 Nisan Cumartesi:
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena)
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)
23 Nisan Pazar:
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena)
24 Nisan Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Adanaspor (Vodafone Arena)
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:47
- Serdar Aziz’den örnek hareket
Toplam 3
Yorum
gs bizim yöneticiler gibi vefalı olamazlar gelene geçene para dağıtıyorlar
- ''Boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız!''
Toplam 12
Yorum
garaudy 4-1....kazaniriz....
- Bomba gibi gireceğiz
Toplam 2
Yorum
kemalkaya mis gibi bir insansın sen gerçekten maşallah sana
Süper Lig'de 28. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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