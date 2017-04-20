 Süper Lig'de 28. hafta heyecanı – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

    Süper Lig'de 28. hafta heyecanı

    Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

    Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmalarda Atiker Konyaspor-Gaziantepspor ve Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa karşı karşıya gelecek.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak Süper Lig'de 28. haftanın maç programı şöyle:

    Yarın:

    20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor (Konya Büyükşehir Belediye)

    20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

    22 Nisan Cumartesi:

    13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir (Çaykur Didi)

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları Arena)

    19.00 Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

    19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor (Ankara 19 Mayıs)

    23 Nisan Pazar:

    13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor (Manisa 19 Mayıs)

    19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom Arena)

    24 Nisan Pazartesi:

    20.00 Beşiktaş-Adanaspor (Vodafone Arena)

    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:47
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