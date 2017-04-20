Muslera mı Volkan mı?

Türk Telekom Arena'da yapılacak karşılaşmada kaleyi korumaları beklenen Galatasaray'ın 30 yaşındaki Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera ile Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki file bekçisi Volkan Demirel'in sergileyeceği performans, derbinin sonucuna doğrudan etki edecek.

Galatasaray'da 6 sezondur forma giyen Muslera ile Fenerbahçe'de 15. sezonunu geçiren Volkan Demirel'in derbide ortaya koyacağı mücadele, takımları adına büyük önem taşıyacak.

- Muslera'nın 17. Fenerbahçe derbisi

Fernando Muslera, görev verilmesi durumunda Fenerbahçe'ye karşı 17. kez Galatasaray'ın kalesini koruyacak.

Uruguaylı file bekçisi, daha önce 12'si Süper Lig, biri Türkiye Kupası ve 3'ü TFF Süper Kupa maçı olmak üzere Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 16 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Muslera, sarı-lacivertli takımla yapılan maçlarda kalesinde 15 gol gördü.

Fenerbahçe ile oynanan 6 maçta kalesini gole kapatan Muslera, 5 maçta ikişer, 5 maçta ise birer gol yedi.

- Volkan Demirel'in 32. Galatasaray derbisi

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray'a karşı 32. kez kaleyi korumaya hazırlanıyor.

Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayla daha önce Galatasaray'a karşı 31 derbiye çıktı. Volkan, 24'ü lig, 4'ü Türkiye Kupası, 2'si TFF Süper Kupa (Maçların birinde sakatlığı nedeniyle 16. dakikada oyundan çıktı), biri de özel olmak üzere 31 Galatasaray derbisinde 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Tecrübeli kaleci, sarı-kırmızılı takımla oynanan maçlarda meşin yuvarlağı 25 kez ağlarından çıkarmak zorunda kaldı.

- Muslera bu sezon 32 gol yedi

Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de oynadığı maçların tamamında forma giyen Fernando Muslera, kalesinde 32 gole engel olamadı.

Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı ekibin ligde oynadığı 27 maçın sadece 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Muslera, kalesinde en fazla golü, Medipol Başakşehir'e 4-0 kaybettikleri son maçta gördü.

- Volkan bu sezon 20 gol yedi

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel ise bu sezon oynadığı 22 lig maçında 20 gol yedi.

Deneyimli kaleci, bu sezon forma giydiği 8 karşılaşmada rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.

Fenerbahçe, Volkan Demirel'in sakatlığı nedeniyle Fabiano Ribeiro'nun görev aldığı 5 müsabakada ise kalesinde 6 gole engel olamadı.