Kasımpaşa, Karabük deplasmanında
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 36 puanla 8. sırada bulunuyor. Zoran Barisic yönetimindeki Kardemir Karabükspor ise 34 puanla 13. basamakta yer alıyor.
İki takım arasında ligin 11. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maç 2-2 sonuçlanmıştı.
Kardemir Karabükspor ile Kasımpaşa arasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Lacivert-beyazlı ekipte Popov, Karabük deplasmanında sarı kart görürse cezalı duruma düşecek ve 29. haftada Akhisar Belediyespor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 09:43
- Serdar Aziz’den örnek hareket
Toplam 3
Yorum
gs bizim yöneticiler gibi vefalı olamazlar gelene geçene para dağıtıyorlar
- ''Boynumuzdan assalar bile teslim olmayacağız!''
Toplam 12
Yorum
garaudy 4-1....kazaniriz....
- Bomba gibi gireceğiz
Toplam 2
Yorum
kemalkaya mis gibi bir insansın sen gerçekten maşallah sana
Kasımpaşa, Karabük deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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