İşte Fırat Aydınus'un derbi karnesi

Süper Lig'de 2003-04 sezonundan bu yana düdük çalan Aydınus, bir başka Galatasaray-Fenerbahçe maçıyla yeniden derbi yönetecek.

İstanbul bölgesi hakemi Aydınus, son olarak 25 Ekim 2015'te Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbide görev yaptı.

Kadıköy'de oynanan karşılaşma Diego Ribas ve Olcan Adın'ın karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti.

Ligde bu sezon şu ana kadar yapılan derbilerde Ali Palabıyık (Beşiktaş-Galatasaray), Cüneyt Çakır (Fenerbahçe-Galatasaray), Hüseyin Göçek (Fenerbahçe-Beşiktaş) ve Bülent Yıldırım (Galatasaray-Beşiktaş) görev yapmıştı.

- 9. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi

Fırat Aydınus, kariyerinde biri Türkiye Kupası olmak üzere 8 kez Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasında düdük çaldı.

Aydınus'un görev aldığı maçlarda Fenerbahçe 3, Galatasaray 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 3 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım bu maçlarda 8 gol atarken, Galatasaray 7 golle rakibine cevap verdi.



- 7 kırmızı, 40 sarı kart

Aydınus, yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında 7 kez kırmızı, 40 kez de sarı kartına başvurdu.

Tecrübeli hakem, Fenerbahçeli futbolculara 4 kez kırmızı, 19 kez de sarı kartını gösterdi. Aydınus, sarı-kırmızılı oyuncuları da 3 kırmızı, 21 sarı kartla cezalandırdı.



- Kariyerindeki 24. derbisi

Fırat Aydınus, Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasıyla kariyerindeki 24. derbisine çıkacak.

Bugüne kadar 23 derbiye atanan 1973 doğumlu Aydınus, en çok derbide düdük çalan hakemler arasında yer alıyor.

Aydınus, bu sezon Merkez Hakem Kurulunun güvendiği isimler arasında bulunuyor. Bu sezon 18 maça atanan Aydınus, 19 karşılaşmada düdük çalan Mete Kalkavan'ı, Ali Palabıyık ve Cüneyt Çakır ile takip ediyor.

- Aydınus'un derbi karnesi

Fırat Aydınus'un şu ana kadar yönettiği derbi maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Maçlar Sonuçlar

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2004-2005 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-1

2004-2005 Galatasaray-Beşiktaş 1-0

2005-2006 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2

2005-2006 Beşiktaş-Galatasaray 1-2

2006-2007 Beşiktaş-Galatasaray 2-1

2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 (Türkiye Kupası yarı final)

2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 0-1

2006-2007 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-2 (Süper Kupa)

2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 2-0

2007-2008 Fenerbahçe-Galatasaray 0-0 (Türkiye Kupası çeyrek final)

2007-2008 Galatasaray-Fenerbahçe 1-0

2008-2009 Galatasaray-Fenerbahçe 0-0

2009-2010 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-0

2009-2010 Beşiktaş-Galatasaray 1-1

2010-2011 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2

2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 2-2

2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 3-1

2011-2012 Galatasaray-Beşiktaş 3-2

2011-2012 Galatasaray-Fenerbahçe 1-2 (Süper Lig play-off)

2011-2012 Beşiktaş-Fenerbahçe 1-0 (Süper Lig play-off)

2013-2014 Beşiktaş-Galatasaray 0-3 (Hükmen)

2014-2015 Fenerbahçe-Beşiktaş 1-0

2015-2016 Fenerbahçe-Galatasaray 1-1