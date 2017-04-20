Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide Fırat Aydınus düdük çalacak.



Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; pazar günü 19.00'da TT Arena'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Zorlu derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.



Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:



21 Nisan Cuma



20.00 Atiker Konyaspor - Gaziantepspor: Cüneyt Çakır



20.00 Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy



22 Nisan Cumartesi



13.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım



16.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor: Özgür Yankaya



19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Halis Özkahya



23 Nisan Pazar



13.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor: Serkan Çınar



19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Fırat Aydınus



24 Nisan Pazartesi



20.00 Beşiktaş - Adanaspor: Halil Umut Meler