Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un
23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide Fırat Aydınus düdük çalacak.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; pazar günü 19.00'da TT Arena'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Zorlu derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:
21 Nisan Cuma
20.00 Atiker Konyaspor - Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy
22 Nisan Cumartesi
13.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Halis Özkahya
23 Nisan Pazar
13.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor: Serkan Çınar
19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
24 Nisan Pazartesi
20.00 Beşiktaş - Adanaspor: Halil Umut Meler
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:20
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 10
Yorum
Fbli Volkani birak 15 yildir sana hizmet eden adami birak git bunlara bak
- Kesinlikle satmayız
Toplam 7
Yorum
Bence Ben Bu Isleri Cok iyi Biliyorum Waris Icin demislerdi 12 Milyon € Teklif geldi sonra kaca gitti herkes gördü
- ''Ekici ile yollarımız ayrıldı''
Toplam 6
Yorum
ts li 3 m euro bonservisi olan olcay şahan ı 300 bin euroya aldık ekiciyi fenere vermeyerek bu da bir şey
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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