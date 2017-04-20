 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un

    Galatasaray - Fenerbahçe derbisi Fırat Aydınus'un

    23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Fırat Aydınus yönetecek.

    Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbide Fırat Aydınus düdük çalacak.

    Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. TFF'den yapılan açıklamaya göre; pazar günü 19.00'da TT Arena'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde Fırat Aydınus düdük çalacak. Zorlu derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

    Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler şöyle:

    21 Nisan Cuma

    20.00 Atiker Konyaspor - Gaziantepspor: Cüneyt Çakır

    20.00 Kardemir Karabükspor - Kasımpaşa: Alper Ulusoy

    22 Nisan Cumartesi

    13.30 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım

    16.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor: Özgür Yankaya

    19.00 Antalyaspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

    19.00 Gençlerbirliği - Kayserispor: Halis Özkahya

    23 Nisan Pazar

    13.30 Akhisar Belediyespor - Bursaspor: Serkan Çınar

    19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

    24 Nisan Pazartesi

    20.00 Beşiktaş - Adanaspor: Halil Umut Meler

    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:20
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