Beşiktaş ve F.Bahçe 7 Mayıs’ta!
Spor Toto Süper Lig'de 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 haftalık Süper Lig programı belli oldu. Ligde 34. ve son hafta programı ise daha sonra belirlenecek. Programa göre 30. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. 33. haftadaki F.Bahçe-Trabzonspor maçı ise 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Süper Lig'de 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların maç programları şöyle:
- 19 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet hakkedilmeyen şampiyonluk bu başakşehirin hakkı çalındı
- 3 yıldızlı formalar hazır!
Toplam 6
Yorum
evet zaten bu belliydi demirören şampiyonluğu tff başkanlığa girerken şampiyonluğu verdi bide gelip konuşuyorsunuz
- Destanakis!
Toplam 4
Yorum
FB77 Yanlış bir düşünce tarzı daha
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