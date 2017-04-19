 Beşiktaş ve F.Bahçe 7 Mayıs’ta! – Fotomaç – 19 Nisan 2017
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    19 Nisan 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş ve F.Bahçe 7 Mayıs’ta!

    Beşiktaş ve F.Bahçe 7 Mayıs’ta!

    'de 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların programı açıklandı.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 haftalık Süper Lig programı belli oldu. Ligde 34. ve son hafta programı ise daha sonra belirlenecek. Programa göre 30. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. 33. haftadaki F.Bahçe-Trabzonspor maçı ise 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Süper Lig'de 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların maç programları şöyle:










    1. 19 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:03
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