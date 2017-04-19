Beşiktaş ve F.Bahçe 7 Mayıs’ta!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 haftalık Süper Lig programı belli oldu. Ligde 34. ve son hafta programı ise daha sonra belirlenecek. Programa göre 30. haftada Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da karşılaşacak. 33. haftadaki F.Bahçe-Trabzonspor maçı ise 27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Süper Lig'de 29, 30, 31, 32 ve 33. haftaların maç programları şöyle: