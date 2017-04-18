Ya tamam ya devam diyecekler

Lider Beşiktaş'ın 12 puan gerisindeki Galatasaray kaybederse 2.'lik şansı yok denilecek kadar azalacak, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde kalacağı için 3.'lük şansını da zora sokacak. Başakşehir'in 6 ve 7 puan gerisinde bulunan iki takım berabere kalıp, Başakşehir'in haftayı 3 puanla kapatması halinde ise kalan haftalarda sadece 3.'lük yarışına girebilecekler.

Fenerbahçe derbiyi kaybederse hem 3. sırayı ezeli rakibine kaptıracak hem de kalan haftalar için avantaj yitirecek.

TARAFTARLAR NE DİYOR ?

Şampiyonluk yarışı olmasa da ezeli rekabetten dolayı taraftarlar arasında bu maç önemseniyor. İki ekip iddiasız kalsa da sarı-kırmızı ve sarı-lacivert renklere gönül verenler derbi galibiyeti ile moral bulmak istiyor.

Galatasaraylı taraftarlar; "Tudor bu maçı almalı, yoksa seneye takımın başında kalamaz.-Fenerbahçe'yi yenmeliyiz ve ligi onların üstünde bitirmeliyiz.-O gün stadı dolduracağız , kesin kazanırız" şeklinde konuşurlarken, Fenerbahçeli taraftarlar ise : "Biz onları orada yendik yine yeneriz. -Hem derbiyi hem de kupayı kazanmak istiyoruz. -Aziz Başkan seneye iyi transferler yapsın" gibi cevaplar verdiler.