 En çok yöneten Kalkavan – Fotomaç – 16 Nisan 2017
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    16 Nisan 2017, Pazar
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    En çok yöneten Kalkavan

    En çok yöneten Kalkavan
    MHK, ligde 27 haftada dengeli bir görevlendirme yaparken, 14 hakem 10 maç barajını geçti. Ligde 243 maçın 221'inde düdük çalan 14 hakemin yönettiği maçların oranı % 91'i buldu. Mete Kalkavan 19 maçla en fazla görevlendirilen hakem olurken, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus 18'er maç yönetti.
    1. 16 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:26
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