En çok yöneten Kalkavan
MHK, ligde 27 haftada dengeli bir görevlendirme yaparken, 14 hakem 10 maç barajını geçti. Ligde 243 maçın 221'inde düdük çalan 14 hakemin yönettiği maçların oranı % 91'i buldu. Mete Kalkavan 19 maçla en fazla görevlendirilen hakem olurken, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus 18'er maç yönetti.
- 16 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 21
Yorum
hakan anca ingiltere 3.ligde oynar.
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
hey trabzon savaş çakırı izleyin nasılmı gogula ismini yazmanız yeterli bakınki yusuf yarısı kadar oynuyormu
- 50'nci yıl transferleri Yanal'dan
Toplam 3
Yorum
karali abdulkadir yusuf tan dahaiyi 61 de savaş çakır. gogul amcaya sorun izleyin bilek akıl hırs hepsi mevcut izleyinde bakın
En çok yöneten Kalkavan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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