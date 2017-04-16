En çok yöneten Kalkavan

MHK, ligde 27 haftada dengeli bir görevlendirme yaparken, 14 hakem 10 maç barajını geçti. Ligde 243 maçın 221'inde düdük çalan 14 hakemin yönettiği maçların oranı % 91'i buldu. Mete Kalkavan 19 maçla en fazla görevlendirilen hakem olurken, Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus 18'er maç yönetti.