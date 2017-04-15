 "Tatile gelir" – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    "Tatile gelir"

    "Tatile gelir"
    Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'nin gözdesi Dortmund'lu Emre Mor'la Antalya'da milli kamp sırasında görüşüp "Emre'den Türkiye'ye gelirse önceliğinin kendileri olacağı sözünü aldım" diyen Antalya başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Mor'un menajeri Muzzi Özcan doğrulamadı. Özcan, Emre'nin Türkiye'ye sadece tatile geleceğini vurguladı.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:25
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