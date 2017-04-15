Gol kralına Altın Top
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), profesyonel liglerde gol krallarını altın top ile ödüllendirecek.
TPFD yöneticisi Bülent Korkmaz, düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'de ilk defa 4 profesyonel ligin gol krallarını altın top ödülü ile onurlandıracağız. Bu sezondan itibaren her sene geleneksel olarak altın top ödülü vereceğiz. Gol kralları, takımlarını sırtlayan en önemli oyunculardan. Bugüne kadar özellikle alt liglerde ödüllendirmeler göz ardı edilmişti. Çok güzel ve anlamlı bir değerlendirme olacak" diye konuştu.
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:28
FOTOMAÇ GÜNDEM
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laubalilik ATİBANIN ATTIĞI O GERİ PAS, FABRİNİN YAPTIĞI O ÇALIMLAR, TOLGAYIN SERBEST VURUŞ YAPMASI LAUBALİLİK: BAŞKA AÇIKLAMASI YOK. YAZIK ETTİNİZ.
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FIRAT gölcu almadan dembaba asparagaz haberiyle bu kadar idare edilir fabrinin gönderilmesi lazım
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