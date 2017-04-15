 Gol kralına Altın Top – Fotomaç – 15 Nisan 2017
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    15 Nisan 2017, Cumartesi
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    Gol kralına Altın Top

    Gol kralına Altın Top

    Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), profesyonel liglerde gol krallarını altın top ile ödüllendirecek.

    TPFD yöneticisi Bülent Korkmaz, düzenlenen basın toplantısında, "Türkiye'de ilk defa 4 profesyonel ligin gol krallarını altın top ödülü ile onurlandıracağız. Bu sezondan itibaren her sene geleneksel olarak altın top ödülü vereceğiz. Gol kralları, takımlarını sırtlayan en önemli oyunculardan. Bugüne kadar özellikle alt liglerde ödüllendirmeler göz ardı edilmişti. Çok güzel ve anlamlı bir değerlendirme olacak" diye konuştu.
    1. 15 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:28
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