Antep'ten harakiri
Kırmızı-siyahlılar final gibi maçta renktaşı Başkent ekibine 70’te Serdar’ın golüyle boyun eğdi. Ateş hattının üstündeki Kayseri’nin kaybettiği haftada puan farkını ikiye indirme fırsatını tepti.
Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren G.Antep, G.Birliği'yle 18. haftada oynanması gereken fakat Başkan İlhan Cavcav'ın vefatıyla ertelenen final gibi maçta adeta harakiri yaptı. Son derece kısır geçen mücadelede ilk yarıda sadece İlhan'ın çaprazdan vurup kaleci Hopf'tan dönen şutu vardı.
SERDAR 11. GOLÜNÜ ATTI
İkinci yarıda denkliği bozan Serdar Gürler oldu. 70'te Uğur'un soldan ortasına Serdar arka direkte ağları havalandırdı. Ligde 11. golünü atan 25 yaşındaki forvet kendisine milli takım kapılarını açan başarılı performansını sürdürdü. 89'da ise İlhan altı pasta topu dışarı gönderip mutlak golü kaçırırken, Antep düşmeme yolunda çok ağır bir yara aldı.
UMRUMDA BİLE DEĞİL
G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kötü oynanan bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: 3 puan almak güzel. Kimin ne durumda olduğu umrumuzda değil. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve puan toplamaya çalışacığız. Gaziantep'e de başarılar dilerim.
'İSTİFA' TEZAHÜRATLARI
Final gibi maçta Gençlerbirliği'ne kaybedip büyük bir fırsatı tepen Gazintepspor'da taraftarlar yönetimi ve Başkan İbrahim Kızıl'ı istifaya davet etti. Kırmızı-siyahlılar'ın Serdar'la bulduğu galibiyet golü sonrası Antepli futbolseverler "Yönetim istifa" ve "Yeter İbrahim Kızıl" şeklinde tepki gösterdi.
SERDAR 11. GOLÜNÜ ATTI
İkinci yarıda denkliği bozan Serdar Gürler oldu. 70'te Uğur'un soldan ortasına Serdar arka direkte ağları havalandırdı. Ligde 11. golünü atan 25 yaşındaki forvet kendisine milli takım kapılarını açan başarılı performansını sürdürdü. 89'da ise İlhan altı pasta topu dışarı gönderip mutlak golü kaçırırken, Antep düşmeme yolunda çok ağır bir yara aldı.
UMRUMDA BİLE DEĞİL
G.Birliği Teknik Direktörü Ümit Özat, kötü oynanan bir maçtan galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirterek şöyle konuştu: 3 puan almak güzel. Kimin ne durumda olduğu umrumuzda değil. Önümüzdeki maçlara bakacağız ve puan toplamaya çalışacığız. Gaziantep'e de başarılar dilerim.
'İSTİFA' TEZAHÜRATLARI
Final gibi maçta Gençlerbirliği'ne kaybedip büyük bir fırsatı tepen Gazintepspor'da taraftarlar yönetimi ve Başkan İbrahim Kızıl'ı istifaya davet etti. Kırmızı-siyahlılar'ın Serdar'la bulduğu galibiyet golü sonrası Antepli futbolseverler "Yönetim istifa" ve "Yeter İbrahim Kızıl" şeklinde tepki gösterdi.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
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