Gençlerbirliği G.Antep'i ateşe attı
Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Gençlerbirliği, Gaziantepspor'u 1-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasından Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda Gençlerbirliğ'ne galibiyeti getiren golü 70. dakikada Serdar Gürler kaydetti. Golün asistini Uğur Çiftçi yaptı.
Bu galibiyetle Gençlerbirliği 36 puanşa 9. sıraya yükselirken Gaziantepspor ise 22 puanla 17. sırada kaldı.
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:30
- Trabzonspor'da Ospina iddiası
Toplam 4
Yorum
Bence Elde Onur Ve Estban var Ikiside Numara 1 Kaleci olabillir Eger Onur gitmese Bence tamamen Bi Gereksiz transfer
- Zafere uçuyoruz!
Toplam 9
Yorum
Şenol Gece DİKKAT!Avrupa'da ve Türkiye ligindeTosiç'in markajındaki veya kontrol alanındaki oyuncuyu ve topu takip etmemesinden çok puan kaybettik.
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 6
Yorum
AYDIN 2516 adam gibi adam büyük kaptan EMRE BELEZOĞLU FENERBAHÇELİLER SENİNLE GURUR DUYUYOR AYDIN ALTUN
Gençlerbirliği G.Antep'i ateşe attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.