 Gençlerbirliği G.Antep'i ateşe attı – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Gençlerbirliği G.Antep'i ateşe attı

    Gençlerbirliği G.Antep'i ateşe attı

    Spor Toto Süper Lig'de erteleme maçında Gençlerbirliği, Gaziantepspor'u 1-0 yendi.

    Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasından Gençlerbirliği'nin duayen başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen Gaziantepspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

    İkinci yarıda Gençlerbirliğ'ne galibiyeti getiren golü 70. dakikada kaydetti. Golün asistini Uğur Çiftçi yaptı.

    Bu galibiyetle Gençlerbirliği 36 puanşa 9. sıraya yükselirken Gaziantepspor ise 22 puanla 17. sırada kaldı.

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:30
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