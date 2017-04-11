Avrupa için büyük çekişme
Spor Toto Süper Lig'in bitimine 7 hafta kala takımların Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılım mücadelesi de kızışıyor.
Trabzonspor'u son dakika golüyle mağlup eden Beşiktaş'ın 5 puan farkla lider durumunda bulunduğu Süper Lig'de, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.
Ligde son 2 maçını kazanan Fenerbahçe ise haftayı puansız kapatan Galatasaray'ın 1 puan önünde 3. sıraya yükseldi.
Sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ilk 4 sıra için takibini sürdürürken, Antalyaspor da bordo-mavililerin 1 puan gerisinde Avrupa kupası iddiasını devam ettirdi.
- Kritik ay nisan
Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa kupaları için en kritik ay nisan olacak. Özellikle zirvedeki takımların birbirleriyle oynayacakları mücadeleler, lig sıralamasını da büyük oranda şekillendirecek.
Lider Beşiktaş, 29. haftada takipçisi Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden turuncu-lacivertliler, nisan ayının son haftasında yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray da 28. haftada Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Derbi maç öncesinde sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın yalnızca 1 puan önünde bulunması bu karşılaşmanın önemini bir kat daha arttırıyor.
Süper Lig'de 5. sıradaki Trabzonspor da 28. haftada 1 puan gerisinde bulunan Antalyaspor'a konuk olacak. Bu mücadele UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen iki takım için önemli bir viraj olarak duruyor.
- Avrupa kupalarına katılım statüsü
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon bitiren takım Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacak. Ligi ikinci sırada bitirecek ekip ise Şampiyonlar Ligi grupları için iki ön eleme maçı oynayacak. 3 ve 4. sıradaki takımlar UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayacak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında doğrudan yer alacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım eğer ligi ilk 4'te bitirirse, 5. sıradaki ekip UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde edecek.
- Süper Lig'de kalan maçlar
Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftada ilk 6 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:
1- Beşiktaş: 61 puan
Adanaspor
Medipol Başakşehir (D)
Fenerbahçe
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor
2- Medipol Başakşehir: 56 puan
Çaykur Rizespor (D)
Beşiktaş
Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Kayserispor (D)
3- Fenerbahçe: 50 puan
Galatasaray (D)
Çaykur Rizespor
Beşiktaş (D)
Antalyaspor
Gençlerbirliği (D)
Trabzonspor
Adanaspor (D)
4- Galatasaray: 49 puan
Fenerbahçe
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor
Aytemiz Alanyaspor (D)
Atiker Konyaspor
5- Trabzonspor: 44 puan
Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Kayserispor
Adanaspor (D)
Medipol Başakşehir
Fenerbahçe (D)
Bursaspor
6- Antalyaspor: 43 puan
Trabzonspor
Adanaspor (D)
Medipol Başakşehir
Fenerbahçe (D)
Bursaspor
Kasımpaşa (D)
Gaziantepspor
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 16:30
- Lyon-Beşiktaş maçına İspanyol hakem
Toplam 4
Yorum
üç bahçe 2 sezon önce avrupada 3 er yiye yiye adı çıkmış üç bahçe taraftarı burada gelip ne suratla ötüyor. lig 4.üsü üç bahçe
- Lyon-Beşiktaş maçına İspanyol hakem
Toplam 4
Yorum
karakartal sen önce ziraat kupasını kazan da uefaya gitme hakkını elde edip öyle konuş gfb li
- Tudor da çare olamadı
Toplam 30
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "ADAM GELDİ VE DAHA İLK MAÇTA DAĞILDI;RİZE MAÇINDA MAÇIN ADAMI LİNES'İ OYUNDAN ALMASI BİLE ŞOKKKKK; BENCE ZAMAN FATİH TERİM ZAMANI..!"
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