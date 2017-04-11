Avrupa için büyük çekişme

Trabzonspor'u son dakika golüyle mağlup eden Beşiktaş'ın 5 puan farkla lider durumunda bulunduğu Süper Lig'de, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir de Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

Ligde son 2 maçını kazanan Fenerbahçe ise haftayı puansız kapatan Galatasaray'ın 1 puan önünde 3. sıraya yükseldi.

Sezonun ikinci yarısında büyük çıkış yakalayan Trabzonspor, Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ilk 4 sıra için takibini sürdürürken, Antalyaspor da bordo-mavililerin 1 puan gerisinde Avrupa kupası iddiasını devam ettirdi.

- Kritik ay nisan

Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa kupaları için en kritik ay nisan olacak. Özellikle zirvedeki takımların birbirleriyle oynayacakları mücadeleler, lig sıralamasını da büyük oranda şekillendirecek.

Lider Beşiktaş, 29. haftada takipçisi Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden turuncu-lacivertliler, nisan ayının son haftasında yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray da 28. haftada Türk Telekom Arena'da karşı karşıya gelecek. Derbi maç öncesinde sarı-lacivertlilerin, Galatasaray'ın yalnızca 1 puan önünde bulunması bu karşılaşmanın önemini bir kat daha arttırıyor.

Süper Lig'de 5. sıradaki Trabzonspor da 28. haftada 1 puan gerisinde bulunan Antalyaspor'a konuk olacak. Bu mücadele UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak isteyen iki takım için önemli bir viraj olarak duruyor.

- Avrupa kupalarına katılım statüsü

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon bitiren takım Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılacak. Ligi ikinci sırada bitirecek ekip ise Şampiyonlar Ligi grupları için iki ön eleme maçı oynayacak. 3 ve 4. sıradaki takımlar UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlayacak, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında doğrudan yer alacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım eğer ligi ilk 4'te bitirirse, 5. sıradaki ekip UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı elde edecek.

- Süper Lig'de kalan maçlar

Spor Toto Süper Lig'de son 7 haftada ilk 6 sıradaki takımların kalan maçları şöyle:

1- Beşiktaş: 61 puan

Adanaspor

Medipol Başakşehir (D)

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Gaziantepspor (D)

Osmanlıspor

2- Medipol Başakşehir: 56 puan

Çaykur Rizespor (D)

Beşiktaş

Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Trabzonspor (D)

Adanaspor

Kayserispor (D)

3- Fenerbahçe: 50 puan

Galatasaray (D)

Çaykur Rizespor

Beşiktaş (D)

Antalyaspor

Gençlerbirliği (D)

Trabzonspor

Adanaspor (D)

4- Galatasaray: 49 puan

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Gaziantepspor (D)

Osmanlıspor

Aytemiz Alanyaspor (D)

Atiker Konyaspor

5- Trabzonspor: 44 puan

Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Kayserispor

Adanaspor (D)

Medipol Başakşehir

Fenerbahçe (D)

Bursaspor

6- Antalyaspor: 43 puan

Trabzonspor

Adanaspor (D)

Medipol Başakşehir

Fenerbahçe (D)

Bursaspor

Kasımpaşa (D)

Gaziantepspor