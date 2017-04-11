4 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 4 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle iki takımın da PFDK'ya sevk edildiği bildirildi.
Medipol Başakşehir'in, Galatasaray maçındaki saha olayları, Gaziantepspor'un da Aytemiz Alanyaspor mücadelesindeki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.
Öte yandan açıklamada, TFF 1. Lig'den Boluspor, Şanlıurfaspor ve Manisaspor kulüplerinin yanı sıra Şanlıurfaspor Kulübünün idarecisi Mehmet Büyükfırat ve Sivassporlu futbolcu Galip Güzel'in de PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 18:10
- Pazubant ‘ortada’ kaldı
Toplam 10
Yorum
Hakiki GS Böyle bir yönetim ve böylede vurdum duymaz oyuncular variken vede basaksehirden 4 tanede gol yenmisken milet takmis kaptanlik bandina yazik.
- Ne raporu!
Toplam 6
Yorum
FB-CH-55 Advocaat'ın bir dahli olmasın zaten. Yalnızca Başkan'ın dahli olsun. Seneye ve daha sonra da takımı o kursun ki başarı ilelebet hayal olsun.
- Beşiktaş'a Lyon maçı öncesi kötü haber
Toplam 7
Yorum
BJKLİ YUSUF şenol hocam yine en doğru kadroyu çıkartır necipi oğuzhanın yerine koyar oğuzhanı öne taliscanın oraya alır taliscayıda kanatta oynatır...
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