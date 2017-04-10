Penaltı rekoru

Süper Lig'de 27. hafta henüz tamamlanmamış olmasına rağmen hakemler tam 8 kez penaltı noktasına gitti ve bu sezon en çok penaltı çalınan hafta oldu. Kazanılan 8 penaltı atışını kullanan futbolcular da vuruşların hepsini gole çevirmeyi başardı. Bugün oynananacak maçlarda da penaltı çalınması halinde bu sayı artacak.