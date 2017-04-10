 Penaltı rekoru – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Penaltı rekoru

    Penaltı rekoru
    Süper Lig'de 27. hafta henüz tamamlanmamış olmasına rağmen hakemler tam 8 kez penaltı noktasına gitti ve bu sezon en çok penaltı çalınan hafta oldu. Kazanılan 8 penaltı atışını kullanan futbolcular da vuruşların hepsini gole çevirmeyi başardı. Bugün oynananacak maçlarda da penaltı çalınması halinde bu sayı artacak.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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