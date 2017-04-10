Paşa-Konya dostça
Konyaspor, Kasımpaşa deplasmanında galibiyeti koruyamadı. Orta sıralarda yer kapma savaşı veren iki takımın mücadelesinde Konya, Bajic’le öne geçti. Titi’yle 73’te penaltı kaçıran lacivert-beyazlılar, 75’te Veysel’le 1 puanı kaptı.
Süper Lig'de uzakta olsa Avrupa şansını değerlendirmek isteyen Kasımpaşa ve A.Konya kozlarını İstanbul'da paylaştı. Yeşil-beyazlılar 41'de 22 yaşındaki Bosnalı golcüsü Bajic'le öne geçti. Koita 45+1'de kaleciyle karşı karşıya beraberlik şansını kullanamadı ve ilk yarı Konya'nın üstünlüğüyle tamamlandı.
TİTİ PENALTIYI KAÇIRDI
Beraberlik için bastıran Kasımpaşa, 73'te Adem'in Vukovic tarafından düşürülmesiyle penaltı kazandı. Titi penaltıyı Serkan'a nişanladı. 2 dakika sonra ise Castro'nun ortasına altı pasta kafayı vuran Veysel, beraberliği getiren isim oldu. Konya ve Kasımpaşa'nın bu beraberlikle sıralamadaki yerleri değişmedi.
RAMAZAN DEVLEŞTİ
A.Konya'da Aykut Kocaman, kaleci Ramazan'ı geçemediklerini vurguladı. Kocaman, "Maçın sonuna doğru onlarda bizde skoru çok istedik. Kasımpaşa file bekçisi Ramazan başarılıydı" diye konuştu.
KONYASPOR FORMUNU BULUYOR
Konya, kötü başladığı sezonda sonlara doğru form bulmaya başladı. 3 maçtır yenilmeyen yeşil-beyazlılar, deplasmanda da son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kasımpaşa ise evindeki 3 maçlık galibiyet serisini bozdu.
'KAÇAN 2 PUANA ÜZGÜNÜZ'
İki hafta önce F.Bahçe ağlarını 2 kez havalandıran Bajic, Bursa maçında ara verdiği gollerine Kasımpaşa'da devam etti. Bu sezon 39 maçta 15 gol, 3 asist yapan 22 yaşındaki santrfor, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Bajic, "Zor maç olacağını bekliyorduk, içerde çok iyi bir takım Kasımpaşa. 1 puan için mutluyuz, kaçan 2 puan için üzgünüz" dedi.
TİTİ PENALTIYI KAÇIRDI
Beraberlik için bastıran Kasımpaşa, 73'te Adem'in Vukovic tarafından düşürülmesiyle penaltı kazandı. Titi penaltıyı Serkan'a nişanladı. 2 dakika sonra ise Castro'nun ortasına altı pasta kafayı vuran Veysel, beraberliği getiren isim oldu. Konya ve Kasımpaşa'nın bu beraberlikle sıralamadaki yerleri değişmedi.
RAMAZAN DEVLEŞTİ
A.Konya'da Aykut Kocaman, kaleci Ramazan'ı geçemediklerini vurguladı. Kocaman, "Maçın sonuna doğru onlarda bizde skoru çok istedik. Kasımpaşa file bekçisi Ramazan başarılıydı" diye konuştu.
KONYASPOR FORMUNU BULUYOR
Konya, kötü başladığı sezonda sonlara doğru form bulmaya başladı. 3 maçtır yenilmeyen yeşil-beyazlılar, deplasmanda da son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Kasımpaşa ise evindeki 3 maçlık galibiyet serisini bozdu.
'KAÇAN 2 PUANA ÜZGÜNÜZ'
İki hafta önce F.Bahçe ağlarını 2 kez havalandıran Bajic, Bursa maçında ara verdiği gollerine Kasımpaşa'da devam etti. Bu sezon 39 maçta 15 gol, 3 asist yapan 22 yaşındaki santrfor, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Bajic, "Zor maç olacağını bekliyorduk, içerde çok iyi bir takım Kasımpaşa. 1 puan için mutluyuz, kaçan 2 puan için üzgünüz" dedi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
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murat e olacaktı bu zaten.sen adebayor'u alacak gibi yapıp almazsan elbet bi gün pişmanlığın ortaya çıkacaktır.
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