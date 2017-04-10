Kayseri’ye darbe
Son 5 maçta yalnızca 1 puan alabilen Osmanlıspor, düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kayseri’yi farklı devirdi. Peş peşe 3. yenilgisini alan sarı-kırmızılı takım 3 puan hasretini 5 maça çıkardı.
UMAR'DAN ŞIK ASİST
55'te ise maçın yıldızı Umar'ın topuk pasında Mehmet Güven attığı güzel golle durumu 3-1'e getirdi. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise kazanılan penaltıda Webo topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 1-4. Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 34 yaparken, Kayseri ise 27'de kaldı.
KAYSERİSPOR AVANTAJ KAÇIRDI
Gaziantepspor'un Alanyaspor'a yenilmesiyle büyük avantaj yakalayan Kayserispor, fırsatı kaçırdı. Bir sonraki hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak Sergen Yalçın'ın öğrencileri 27 puanla 15. sıradaki yerinde kaldı.
SON 5 LİG MAÇINDA 3 GOL, KAYSERİSPOR'A 4 GOL...
Osmanlıspor son haftalarda gol yollarında etkisizi kalmış ve son beş lig maçında sadece üç gol atabilmişti. (iki gol Webo, bir gol Umar) Başkent ekibi dün Kayserispor karşısında adeta fırtına gibi esti. Çok kritik üç puanı alırken rakibine de 4 gol attı.
PLANIMIZ TUTMADI
Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Osmanlıspor önünde planlarının tutmadığını belirtti ve ekledi: "İyi hücum yapamadık. Rakibin ani atakları bizi bitirdi. Kalan maçları kazanmalıyız."
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:41
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Kayseri’ye darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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