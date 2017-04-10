 Kayseri’ye darbe – Fotomaç – 10 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Kayseri’ye darbe

    Kayseri’ye darbe

    Son 5 maçta yalnızca 1 puan alabilen , düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kayseri’yi farklı devirdi. Peş peşe 3. yenilgisini alan sarı-kırmızılı takım 3 puan hasretini 5 maça çıkardı.

    Süper Lig'de 27. hafta maçında evinde Osmanlı'ya 4-1 yenildi ve ligde kalma yolunda yara aldı. Maça iyi başlayan Osmanlı, 15. dakikada Umar'ın golüyle 1-0 öne geçti. 39'da kazanılan penaltıda Deniz Türüç durumu 1-1 yaparken, 5 dakika sonra ise yine Umar bu kez penaltıdan attığı golle Osmanlı'yı soyunma odasına 2-1 önde götürdü.

    UMAR'DAN ŞIK ASİST
    55'te ise maçın yıldızı Umar'ın topuk pasında Mehmet Güven attığı güzel golle durumu 3-1'e getirdi. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde ise kazanılan penaltıda Webo topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu ilan etti: 1-4. Bu sonuçla Osmanlıspor puanını 34 yaparken, Kayseri ise 27'de kaldı.

    KAYSERİSPOR AVANTAJ KAÇIRDI
    Gaziantepspor'un Alanyaspor'a yenilmesiyle büyük avantaj yakalayan Kayserispor, fırsatı kaçırdı. Bir sonraki hafta Gençlerbirliği'ne konuk olacak Sergen Yalçın'ın öğrencileri 27 puanla 15. sıradaki yerinde kaldı.

    SON 5 LİG MAÇINDA 3 GOL, KAYSERİSPOR'A 4 GOL...
    son haftalarda gol yollarında etkisizi kalmış ve son beş lig maçında sadece üç gol atabilmişti. (iki gol Webo, bir gol Umar) Başkent ekibi dün Kayserispor karşısında adeta fırtına gibi esti. Çok kritik üç puanı alırken rakibine de 4 gol attı.

    PLANIMIZ TUTMADI
    Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Osmanlıspor önünde planlarının tutmadığını belirtti ve ekledi: "İyi hücum yapamadık. Rakibin ani atakları bizi bitirdi. Kalan maçları kazanmalıyız."
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kayseri’ye darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.