Erteleme maçı Mete Kalkavan'ın

Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak 18. hafta erteleme maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22 Ocak'ta oynanması gereken ancak Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen maçta Kalkavan düdük çalacak. Gaziantep Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.