Erteleme maçı Mete Kalkavan'ın
Gaziantepspor ile Gençlerbirliği arasında 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak 18. hafta erteleme maçını, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22 Ocak'ta oynanması gereken ancak Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenen maçta Kalkavan düdük çalacak. Gaziantep Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını, Esat Sancaktar ve Süleyman Özay yapacak.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:31
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Q7 kadroda yer alacak
Toplam 10
Yorum
Dadaş Sol bek tosic stoper mitrovic kanat adriano oynar muhtemel
- Volkan Demirel'e kırmızı kart itirazı
Toplam 54
Yorum
almanci volkan oyuncuyu tutmasa topu kaleye yuvarlicak ve o zamana kadarda iki fbli oyuncu kaleye yetisemicek .volkan bariz golü engelledi.KIRMIZI
- Aboubakar’ın olmaması şans
Toplam 5
Yorum
bahar bjk
Erteleme maçı Mete Kalkavan'ın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.