 Çaykur Rize hayata döndü – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Çaykur Rize hayata döndü

    Çaykur Rize hayata döndü

    Karadeniz ekibi Adana’da coştu, Kweuke, Saadane ve Petrucci’nin golleriyle kritik bir zafer elde etti.

    Kümede kalma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde deplasmanda 'u 3-1 yendi. Kweuke'nin golüyle 4. dakikada konuk ekip öne geçti. 67. dakikada Saadane yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2. 85. dakikada Petrucci farkı üçe çıkardı: 0-3. 88'de Oğuzhan ceza alanı içerisinde Diniz'i düşürdü ve maçın hakemi Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanana Magaye maçın skorunu belirledi: 1-3

    LEVENT ŞAHİN İSTİFA ETTİ
    Adanaspor'un evinde Çaykur Rizespor'a yenilmesinin ve kümede kalma şansını zora sokmasının ardından ardından teknik direktör Levent Şahin görevinden istifa etti. Kalan maçlarda takımın başında altyapı hocası Eyüp Arın'ın görev yapacağı öğrenildi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:39
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