Çaykur Rize hayata döndü
Karadeniz ekibi Adana’da coştu, Kweuke, Saadane ve Petrucci’nin golleriyle kritik bir zafer elde etti.
LEVENT ŞAHİN İSTİFA ETTİ
Adanaspor'un evinde Çaykur Rizespor'a yenilmesinin ve kümede kalma şansını zora sokmasının ardından ardından teknik direktör Levent Şahin görevinden istifa etti. Kalan maçlarda takımın başında altyapı hocası Eyüp Arın'ın görev yapacağı öğrenildi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:39
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Çaykur Rize hayata döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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