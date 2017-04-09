Talisca rekorunu egale etti
Beşiktaş'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Trabzonspor'a attığı golle bu sezon 26 maçta 11 gole ulaştı ve kariyer rekorunu egale etti.
ABOUBAKAR GOLLE DÖNDÜ
Kırmızı kart cezası sona eren Vincent Aboubakar golle döndü. Sakatlanan Quaresma'nın yerine oyuna dahil olan Kamerunlu oyuncu, 55'te şık bir topuk hareketi sonrası topu filelerle buluşturdu ve ligde 7 gole ulaştı.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:55
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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