 Talisca rekorunu egale etti – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    rekorunu egale etti

    Talisca rekorunu egale etti

    Beşiktaş'ın Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Anderson , Trabzonspor'a attığı golle bu sezon 26 maçta 11 gole ulaştı ve kariyer rekorunu egale etti.

    Brezilyalı yıldız, 2014-15'te Benfica'da 3 kupa kazandığı dönemde 44 maçta 11 gol kaydetmişti. ayrıca ligde 3. frikik golünü atarak Kayserili Deniz Türüç'ü yakaladı.

    ABOUBAKAR GOLLE DÖNDÜ
    Kırmızı kart cezası sona eren Vincent golle döndü. Sakatlanan Quaresma'nın yerine oyuna dahil olan Kamerunlu oyuncu, 55'te şık bir topuk hareketi sonrası topu filelerle buluşturdu ve ligde 7 gole ulaştı.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:55
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