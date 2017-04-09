Osmanlıspor nefes aldı

Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde son beş maçtır galibiyet yüzü göremeyen Osmanlıspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Osmanlıspor'un gollerini 15. dakikada ve 44. dakikada penaltıdan Umar Aninu, 55. dakikada Mehmet Güven ve 67. dakikada yine penaltıdan Pierre Webo kaydederken ev sahibi Kayserispor'un tek golü 39. dakikada penaltı atışında Deniz Türüç'ten geldi.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor 34 puana ulaşarak ligde 10. sıraya yükselirken 15. sıradaki Kayserispor 27 puanda kaldı.