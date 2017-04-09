Osmanlıspor nefes aldı
Süper Lig 27. hafta maçında Osmanlıspor deplasmanda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde son beş maçtır galibiyet yüzü göremeyen Osmanlıspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Osmanlıspor'un gollerini 15. dakikada ve 44. dakikada penaltıdan Umar Aninu, 55. dakikada Mehmet Güven ve 67. dakikada yine penaltıdan Pierre Webo kaydederken ev sahibi Kayserispor'un tek golü 39. dakikada penaltı atışında Deniz Türüç'ten geldi.
Bu sonucun ardından Osmanlıspor 34 puana ulaşarak ligde 10. sıraya yükselirken 15. sıradaki Kayserispor 27 puanda kaldı.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:55
- Bordo-mavili yönetim oyundan memnun
Toplam 2
Yorum
bjk advers Çok daha güçlü bir Trabzonsporun bu ligde olmasına inanın sizin kadar bizde seviniriz . Yeter ki güzel maçlar olsun sonuç önemli değil .
- ''Ait olduğum yer F.Bahçe''
Toplam 7
Yorum
BABANIZFENER yav bi işine bak hele dün .tunuz bugun koktunuz ya
- Fabri, Oğuzhan'a çıkıştı!
Toplam 5
Yorum
BJK 1903 sero atiba dururken fabri kaptan olsun oldu .... HAKLISIN 1.KAPTAN ATIBA 2 KAPTAN FABRI OLSUN SORUN YOK ATIBA YAS OLARAK HAKKI KAPTANLIK. .
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