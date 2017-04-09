 Osmanlıspor nefes aldı – Fotomaç – 09 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Osmanlıspor nefes aldı

    Osmanlıspor nefes aldı

    Süper Lig 27. hafta maçında Osmanlıspor deplasmanda Kayserispor'u 4-1 mağlup etti.

    Spor Toto Süper Lig 27. hafta mücadelesinde son beş maçtır galibiyet yüzü göremeyen Osmanlıspor deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.

    Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Osmanlıspor'un gollerini 15. dakikada ve 44. dakikada penaltıdan Umar Aninu, 55. dakikada Mehmet Güven ve 67. dakikada yine penaltıdan Pierre Webo kaydederken ev sahibi Kayserispor'un tek golü 39. dakikada penaltı atışında Deniz Türüç'ten geldi.

    Bu sonucun ardından Osmanlıspor 34 puana ulaşarak ligde 10. sıraya yükselirken 15. sıradaki Kayserispor 27 puanda kaldı.

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:55
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Osmanlıspor nefes aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.