Olcay’a büyük destek
Fırtına'nın devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay Şahan, 112 gün sonra eski takımına karşı forma giydi.
U21'DE TRABZON GÜLDÜ
U21 Ligi'ndeki düelloda Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini Sergen (2) ve Abdülkadir Ömür attı. Beşiktaş'ın tek sayısı Burak Ceylan'dan geldi. Fırtına 53 puana çıktı. Kartal 57'de kaldı.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:57
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
- Erman Toroğlu'ndan Rıdvan Akar'a sert sözler!
Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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