 Olcay’a büyük destek – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Olcay’a büyük destek

    Olcay’a büyük destek

    Fırtına'nın devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği , 112 gün sonra eski takımına karşı forma giydi.

    Başarılı oyuncu maçtan önce eski takım arkadaşlarıyla hasret giderip, Tolga'nın elini öptü. Olcay'ı iki takım taraftarları da tribünlere çağırıp, alkışladı.

    U21'DE TRABZON GÜLDÜ
    U21 Ligi'ndeki düelloda Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini Sergen (2) ve Abdülkadir Ömür attı. Beşiktaş'ın tek sayısı Burak Ceylan'dan geldi. Fırtına 53 puana çıktı. Kartal 57'de kaldı.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:57
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