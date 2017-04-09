Kasımpaşa'nın konuğu Atiker Konyaspor
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.
Teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ligde topladığı 35 puanla 8. sırada yer alıyor.
Aykut Kocaman yönetimindeki konuk Atiker Konyaspor ise ligde topladığı 38 puanla Kasımpaşa'nın bir basamak üstünde 7. sırada bulunuyor.
İki takım arasında ligin 10. haftasında Konya'da oynanan ilk karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazanmıştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Lacivert-beyazlı ekipte Popov, Konya temsilcisine karşı sarı kart görmesi durumunda 28. haftada Kardemir Karabükspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:53
- Cenk Tosun’a Benfica kancası
Toplam 11
Yorum
BAŞKAN taiscayı ve üstüne de biraz para alırız. cenki de verir gibi yapar vermeyiz
- Onur Kıvrak cezalı!
Toplam 1
Yorum
bjk çok konuşuyor buda..önce kapattığın köşeden gol yememeyi öğren çocuk...
- O görüşme 8 Mayıs’ta
Toplam 5
Yorum
Sürahi Mizah anlayışı mı kafa yapısı mı çözemedim Allah kolaylık versin
Kasımpaşa'nın konuğu Atiker Konyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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