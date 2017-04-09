Gülen çıkmadı
Süper Lig’de üst sıraları isteyen Gençlerbirliği ile Avrupa Ligi’ni kovalayan Antalyaspor’un kapışmasında iki ekip 1 puan aldı.
SKANDALIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
Süper Lig'de oynanan G.Birliği-Antalya maçında sakatlanan hakem Hüseyin Göçek'in yerine maçın yönetimini devralan 4. hakem Murat Özcan, skandalın eşiğinden döndü. Maçın 57'nci dakikasında G.Birliği oyuncusu Khalili'nin rakibine yaptığı hareket sonrası, hakem Özcan, İsveçli oyuncuya 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun sarı kartı yoktu. Aynı pozisyondan 1 dakika önce 15 numaralı Politevich'in yaptığı harekete avantaj kuralını uygulayan Özcan, 55 numaralı Khalili'nın faulu sonrası numaraları karıştırdı ve 2 kartı da Khalili'ye çıkardı. G.Birliği oyuncularının yoğun itirazları ve maçın 4. hakemi Hüseyin Göçek'in uyarısıyla birlikte Özcan kararından döndü ve Khalili'nin kırmızı kartını iptal etti.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:33
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
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Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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