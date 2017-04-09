 Gülen çıkmadı – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Gülen çıkmadı

    Gülen çıkmadı

    Süper Lig’de üst sıraları isteyen ile Avrupa Ligi’ni kovalayan ’un kapışmasında iki ekip 1 puan aldı.

    Süper Lig'in 27. haftasında sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeledeki gol perdesi 7'de açıldı. Gençlerbirliği bir anda sağ kanattan atağa çıktı. Ahmet Oğuz'un ceza sahası dışından yaptığı ortaya gerilerden gelen Aydın Karabulut nefis bir kafa vuruşu yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı: 1-0. 25'te Eto'o hızla içeriye doğru topu sürdü ve kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.

    SKANDALIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ
    Süper Lig'de oynanan G.Birliği-Antalya maçında sakatlanan hakem Hüseyin Göçek'in yerine maçın yönetimini devralan 4. hakem Murat Özcan, skandalın eşiğinden döndü. Maçın 57'nci dakikasında G.Birliği oyuncusu Khalili'nin rakibine yaptığı hareket sonrası, hakem Özcan, İsveçli oyuncuya 2. sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun sarı kartı yoktu. Aynı pozisyondan 1 dakika önce 15 numaralı Politevich'in yaptığı harekete avantaj kuralını uygulayan Özcan, 55 numaralı Khalili'nın faulu sonrası numaraları karıştırdı ve 2 kartı da Khalili'ye çıkardı. G.Birliği oyuncularının yoğun itirazları ve maçın 4. hakemi Hüseyin Göçek'in uyarısıyla birlikte Özcan kararından döndü ve Khalili'nin kırmızı kartını iptal etti.

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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