Galatasaray ile Başakşehir 18. randevuda
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
Süper Lig'de 49 puanla üçüncü sırada bulunan sarı-kırmızılı takım, 4 puan önünde yer alan ikinci basamaktaki rakibi karşısından galibiyetle ayrılarak puan farkını bire indirmeye çalışacak.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Türk Telekom Arena'da oynanan müsabakayı, Medipol Başakşehir 2-1'lik skorla kazanmıştı.
3 futbolcu ceza sınırında
Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Selçuk İnan, Nigel de Jong ve Eren Derdiyok, yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 28. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerlerini alamayacak.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:45
- Cenk Tosun’a Benfica kancası
Toplam 11
Yorum
BAŞKAN taiscayı ve üstüne de biraz para alırız. cenki de verir gibi yapar vermeyiz
- Onur Kıvrak cezalı!
Toplam 1
Yorum
bjk çok konuşuyor buda..önce kapattığın köşeden gol yememeyi öğren çocuk...
- O görüşme 8 Mayıs’ta
Toplam 5
Yorum
Sürahi Mizah anlayışı mı kafa yapısı mı çözemedim Allah kolaylık versin
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