Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe takipçilerinden uzaklaşmak ve üst sıraya yaklaşmak için kritik Akhisar maçına çıkıyor. Hedef içeride Manisa ekibini devirmek.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Kanarya takipçilerinden uzaklaşmak ve zirveye yaklaşmak için bu kritik karşılaşmadan mutlaka 3 puan bekliyor. Geçen hafta Başakşehir'in yenilmesiyle puan farkının 6'ya düşmesi de Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor. Sarı-lacivertliler bugün Akhisar'ı mağlup ederek yarın oynanacak Başakşehir- Galatasaray maçını beklemeye koyulacak.
Kanarya'da teknik direktör Dick Advocaat bugünkü Akhisar maçında kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor. Hollandalı hoca, Karabük'te 1-0'la 3 puanı alan 11'i tek değişiklikle sahaya sürecek. Kalede Fabiano'nun yerine Volkan Demirel oynayacak. Tek eksik Konyaspor maçında kolu kırıldıktan sonra sezonu kapatan Jose Fernandao. Akhisar'da ise teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle yedek kulübesine oturamayacak.
İSTATİSTİKLERDE F.BAHÇE ÜSTÜN
Sarı-lacivertliler ile Akhisar, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçta Kanarya'nın 5-3'lük üstünlüğü bulunuyor. 1 maç berabere bitti. F.Bahçe'nin 18 golüne, Akhisar 11 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Manisa'da oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.
DERBİ ÖNCESİ SARI ALARMI
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi en büyük sıkıntı sarı kartı sınırındaki isimlerin fazlalığı. Bugünkü mücadelede; Simon Kjaer, Van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan kart görmeleri durumunda TT Arena'da Cimbom ile oynanacak önemli derbide forma giyemeyecekler.
FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Lens, Mehmet Topal, Alper, Josef, Aatif, Van Persie.
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Lopes, Kadir Keleş, Custodio, Olcan Adın, Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Vaz Te.
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:18
- Bordo-mavili yönetim oyundan memnun
Toplam 2
Yorum
bjk advers Çok daha güçlü bir Trabzonsporun bu ligde olmasına inanın sizin kadar bizde seviniriz . Yeter ki güzel maçlar olsun sonuç önemli değil .
- ''Ait olduğum yer F.Bahçe''
Toplam 7
Yorum
BABANIZFENER yav bi işine bak hele dün .tunuz bugun koktunuz ya
- Fabri, Oğuzhan'a çıkıştı!
Toplam 5
Yorum
BJK 1903 sero atiba dururken fabri kaptan olsun oldu .... HAKLISIN 1.KAPTAN ATIBA 2 KAPTAN FABRI OLSUN SORUN YOK ATIBA YAS OLARAK HAKKI KAPTANLIK. .
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