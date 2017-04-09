Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 27. haftasında Ülker Stadı'nda Akhisar Belediyespor'u konuk edecek. 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Kanarya takipçilerinden uzaklaşmak ve zirveye yaklaşmak için bu kritik karşılaşmadan mutlaka 3 puan bekliyor. Geçen hafta Başakşehir'in yenilmesiyle puan farkının 6'ya düşmesi de Fenerbahçe'nin iştahını kabartıyor. Sarı-lacivertliler bugün Akhisar'ı mağlup ederek yarın oynanacak Başakşehir- Galatasaray maçını beklemeye koyulacak.

Kanarya'da teknik direktör Dick Advocaat bugünkü Akhisar maçında kazanan kadroyu bozmayı düşünmüyor. Hollandalı hoca, Karabük'te 1-0'la 3 puanı alan 11'i tek değişiklikle sahaya sürecek. Kalede Fabiano'nun yerine Volkan Demirel oynayacak. Tek eksik Konyaspor maçında kolu kırıldıktan sonra sezonu kapatan Jose Fernandao. Akhisar'da ise teknik direktör Okan Buruk cezası nedeniyle yedek kulübesine oturamayacak.

İSTATİSTİKLERDE F.BAHÇE ÜSTÜN

Sarı-lacivertliler ile Akhisar, Süper Lig'de 10. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 9 maçta Kanarya'nın 5-3'lük üstünlüğü bulunuyor. 1 maç berabere bitti. F.Bahçe'nin 18 golüne, Akhisar 11 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Manisa'da oynanan maçı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.

DERBİ ÖNCESİ SARI ALARMI

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi en büyük sıkıntı sarı kartı sınırındaki isimlerin fazlalığı. Bugünkü mücadelede; Simon Kjaer, Van der Wiel, Volkan Şen, Mehmet Topal, Miroslav Stoch ve Ozan Tufan kart görmeleri durumunda TT Arena'da Cimbom ile oynanacak önemli derbide forma giyemeyecekler.



FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Lens, Mehmet Topal, Alper, Josef, Aatif, Van Persie.

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Lukac, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Lopes, Kadir Keleş, Custodio, Olcan Adın, Özer Hurmacı, Soner Aydoğdu, Vaz Te.

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk