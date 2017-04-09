Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi

Maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, 44. dakikada Lens'in ortaladığı topu kafayla kendi ağlarına gönderen Miguel Lopes'in golüyle sarı lacivertliler devareye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya ise Fenerbahçe şokla başladı. 50. dakikada Akhisar'ın kazandığı penaltıyı Vaz Te ağlara gönderdi ve maça eşitlik geldi...

Beraberlik golünde sonra baskısını artıran Fenerbahçe 60. dakikada son haftaların formada ismi Josef De Souza'nın golüyle müsabakada bir kez daha öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı bilen Fenerbahçe uzatma dakikalarında Lens ile bir gol daha buldu ve maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 50 yaptı.



MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Akhisar Belediyespor ile oynadıkları maçın ilk 11'inde, geçen haftaya göre tek değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda Manisa temsilcisini ağırlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Advocaat, sakatlığı düzelen kaleci Volkan Demirel'e kupadan sonra ligde de formayı verdi. Hollandalı teknik adam, Volkan dışında geçen hafta Kardemir Karabükspor'u 1-0 yenen takımında değişikliğe gitmedi.

Öte yandan Advocaat, hafta içi oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Kayserispor karşısında dinlendirdiği isimleri de tekrar 11'e aldı. Kupada oynamayan Gregory van der Wiel, Hasan Ali Kaldırım ile Robin van Persie, bir maç sonra forma giydi.

Sarı-lacivertlilerde kalede Volkan Demirel oynarken, savunma dörtlüsü Van der Wiel, Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Orta sahayı Mehmet Topal, Josef de Souza ve Alper Potuk'tan kuran Hollandalı teknik adam, kanatlarda ise Jeremain Lens ile Aatıf Chahechouhe'ye şans tanıdı. Fenerbahçe'nin ileri ucunda ise Van Persie forma giydi.

Fenerbahçe'de yedek kulübesinde Fabiano Ribeiro, Ozan Tufan, Moussa Sow, Şener Özbayraklı, Volkan Şen, İsmail Köybaşı ve Roman Neustaedter şans bekledi.

- Volkan Demirel formayı ligde de kaptı

Sakatlığını atlatarak hafta içi kupada Kayserispor karşısında ilk 11'de oynayan Volkan Demirel, ligde de formayı kaptı.

Geçen hafta Kardemir Karabükspor karşısında iyi bir performans ortaya koyan Brezilyalı file bekçisi Fabiano, formayı Volkan'a devretti.

Volkan Demirel, Süper Lig'de 5 maç sonra forma giydi. Son olarak ligin 21. haftasında 19 Şubat'ta Kasımpaşa maçında oynayan Volkan, ligde 48 gün sonra ilk 11'de oynadı.

- Fenerbahçe'de tek eksik

Fenerbahçe'de tek eksik futbolcu, kolundaki kırık nedeniyle sezonu kapatan Brezilyalı forvet Jose Fernandao oldu.

Brezilyalı futbolcuyu sakatlığından dolayı kullanamayan Advocaat, Emmanuel Emenike, Salih Uçan, Miroslav Stoch ve Oleksandr Karavaiev'i de yine 18 kişilik kadroya dahil etmedi.

- Okan Buruk cezalı

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kadıköy'de takımının başında yer alamadı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir karşısında hakem tarafından tribüne gönderilen Buruk, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Okan Buruk, cezasının ilkini Fenerbahçe karşısında çekti.

Öte yandan Akhisar Belediyespor, geçen hafta ligde Medipol Başakşehir'i 2-1 yendiği maçtaki 11'iyle Fenerbahçe karşısına çıktı.

- Tribünler yine boş

Fenerbahçe taraftarları, Ülker Stadı tribünlerinin yine büyük bir kısmını boş bıraktı.

Kadıköy'de 5 bine yakın Fenerbahçeli taraftar karşılaşmayı takip etti. Konuk Akhisar Belediyespor'un 100 kadar taraftarı deplasman tribününden takımlarına destek oldu.

Öte yandan, iki takım futbolcuları, Türk Polis Teşkilatının 172. yılını kutlamak için seremoniye "172 yıldır şevkle, cesaretle! Türk polisi her yerde." yazılı pankartla çıktı. Seremoni sırasına futbolcuların yanında polis üniforması giyen çocuklar da yer aldı.